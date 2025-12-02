Jorge Carrascal recibió reconocimiento en la Copa Libertadores

Jorge Carrascal llegó a Flamengo en agosto de 2025 tras su paso por el Dinamo de Kiev de Rusia y, si bien le costó en el principio adueñarse de la titular, luego se convirtió en una pieza clave del entrenador Filipe Luis. El colombiano fue uno de los más destacados en la tenue final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

El Mengao se impuso 1-0 a su rival de turno gracias a un gol de Danilo tras centro de Giorgian De Arrascaeta. Carrascal, por su parte, le dio desparpajo y toques de magia a una final que terminó siendo de las más sobrias de los últimos años. A fin de cuentas, la medalla fue para el equipo de Río de Janeiro.

Jorge Carrascal, en el equipo ideal de la Libertadores 2025

La Conmebol reveló este martes 2 de diciembre el equipo ideal de toda la competencia, en la que claramente primaron los jugadores del campeón, Flamengo. Entre esos once jugadores se encuentra Jorge Carrascal, pues tuvo actuaciones destacadas e incluso marcó el único gol con el que su equipo se clasificó a la final, tras vencer 1-0 en el global a Racing.

Por Flamengo, siete futbolistas figuran en el equipo: Agustín Rossi (arquero), Danilo (defensa), Leo Pereira (defensa), Erick Pulgar (volante), Giorgian De Arrascaeta (volante), Jorge Carrascal (volante) y Pedro (delantero).

Hay otros cuatro jugadores de otros equipos que también dijeron presente: Gustavo Gómez, volante de Palmeiras; Santiago Sosa, volante de Racing; José Manuel López, delantero de Palmeiras; y Adrián Martínez, delantero de Racing.

Conmebol Ampliar

En desarrollo...