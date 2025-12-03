Demuelen tres casetas ilegales que servían para parqueo, ventas y fiestas clandestinas en Medellín

Medellín, Antioquia

Fue adelantado un operativo en la comuna 1 (Popular) para recuperar un tramo de espacio público que había sido tomado, desde hace varios meses, por construcciones levantadas sin permiso y utilizadas para actividades ilegales.

Tres estructuras que se volvieron focos de riesgo

En el punto, las autoridades encontraron tres casetas hechas en mampostería, madera, rejas y techos de zinc. A simple vista parecían puntos de venta improvisados, pero tras la inspección se confirmó que allí operaban parqueaderos irregulares, comercios no autorizados y un espacio que funcionaba como punto de consumo y fiestas clandestinas.

Todas las actividades usaban conexiones ilegales de energía y agua. Durante la intervención, los equipos de EPM realizaron la desconexión de los servicios, mientras que la Policía acompañó el procedimiento de demolición.

Control en la zona

Se impusieron diez comparendos por infracciones de tránsito relacionadas con el uso indebido del espacio, particularmente por el parqueo irregular que se promovía desde las casetas.

En el sitio participaron, de manera articulada, la Secretaría de Movilidad, la Personería, la Secretaría de Medio Ambiente, Gestión y Control Territorial, Espacio Público y el contratista asignado.

El subsecretario de Espacio Público, David Ramírez expresó “Seguiremos actuando de manera interinstitucional para prevenir delitos, proteger el ambiente y garantizar que esos espacios no vuelvan a ser ocupados de forma indebida”

Según la Administración, este tipo de intervenciones continuarán en otros puntos de la ciudad donde se han detectado ocupaciones irregulares.