Golpe contra redes de narcomenudeo: cinco capturados, allanamientos e incautaciones

Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia, en coordinación con el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía, ejecutaron la operación en el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia Subregión Oriente”, dando como resultado, cinco capturados en flagrancia, tres diligencias de allanamiento y la incautación de más de 1.138 dosis de estupefacientes, afectando directamente las estructuras del GAO Clan del Golfo y del GDO El Mesa en los municipios de El Santuario y San Vicente.

Se incautaron catorce cartuchos calibre 5.56, $3.103.000 en efectivo, un teléfono celular, un vehículo Toyota Fortuner, dos grameras y un cuaderno de contabilidad, utilizados para actividades delictivas relacionadas con el tráfico local de estupefacientes y el control territorial.

Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel, Óscar Mauricio Rico, entre los capturados se encuentran alias “RISO” coordinador de estupefacientes, presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes, alias “JORGE”, alias “FRENTÓN”, alias “GUILLE”, y alias “BENEDITO” (fue capturado en San Vicente), quienes ya están puestos a la dispocisión de las autoridades competentes.

Las autoridades señalan que este fue un golpe que afecta a las redes criminales, sus finanzas, capacidad de abastecimiento y restringien sus actividades de reclutamiento y expansión criminal en el Oriente antioqueño.