Alcaldía de Medellín le apuesta al cuidado

Medellín

Alrededor de 50 familias residentes de 11 comunas y tres corregimientos de la ciudad son los beneficiados de relevos de hasta cuatro horas, tres veces al mes, el cual permite a cuidadores tiempo de descanso o libre para otras actividades.

Profesionales en cuidado serán quienes brindan acompañamiento a la persona a cargo y asisten con reemplazos para la atención de los usuarios.

Además del apoyo en actividades que aportan a la rutina diaria y al bienestar familiar, se registran novedades a las familias y se garantiza una atención segura y continua.

Según Luz María Ramírez, Secretaría de inclusión Social y Familia, esta iniciativa del sistema distrital del cuidado está diseñada para mejorar no solo las condiciones de vida de las personas con discapacidad sino también sus cuidadores.

La cobertura de este servicio se extiende a sectores como el Doce de Octubre, Villa Hermosa, La América, Guayabal, Belén, Buenos Aires, entre otros. También llega a corregimientos como San Antonio de Prado y Altavista.

Con el desarrollo de este proyecto del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Alcaldía de Medellín reconoce, apoya y visibiliza el rol de las cuidadoras como uno fundamental en el bienestar e inclusión de las personas con discapacidades de la ciudad y sus alrededores.

Para mayor información sobre las ofertas disponibles de la Alcaldía de Medellín para la población con discapacidad, los ciudadanos se pueden comunicar al 604 385 55 55, en las extensiones 4206, 4215, 4210 y 9689.