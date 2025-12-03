La tasa de desempleo en Pereira continúa disminuyendo y se ubica entre las más bajas del país

Pereira

El más reciente reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE ubica al área metropolitana de Pereira como la cuarta con menor desempleo en Colombia durante el trimestre móvil agosto–octubre de 2025. La tasa pasó de 11,6 % en 2024 a 7,3 % en 2025, reflejando un entorno económico más dinámico y una capacidad creciente para generar oportunidades laborales.

En cuanto a la tasa de desempleo individual por ciudades, Pereira pasó de 10,9 % a 7,9 %, lo que representa 19.799 personas ocupadas adicionales frente al mismo trimestre móvil del año anterior.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, resaltó que estos indicadores responden al trabajo articulado entre sector público y privado, que está orientado a la generación de nuevas oportunidades, el fortalecimiento empresarial y la promoción de sectores estratégicos.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todo el aparato productivo de la ciudad. Su compromiso, su confianza y su disposición para trabajar de la mano con esta administración han sido fundamentales para que hoy las cifras de desempleo sigan disminuyendo”, afirmó el mandatario municipal.

En materia de informalidad, Pereira se posicionó como la quinta ciudad con menor informalidad laboral del país, un indicador clave que evidencia mejores condiciones y mayor protección social para los trabajadores.

Actualmente, el área metropolitana cuenta con 323 mil personas ocupadas, impulsadas principalmente por tres sectores que sostienen gran parte de la actividad económica:

, con 69.000 ocupados, consolidado como el principal dinamizador del empleo. Industrias manufactureras , con 45.000 ocupados, clave para la producción local y el fortalecimiento industrial.

, con 45.000 ocupados, clave para la producción local y el fortalecimiento industrial. Administración pública y defensa, con 45.000 empleos, sector determinante por su impacto en educación, seguridad y servicios sociales.

Los resultados del DANE confirman que Pereira avanza hacia un mercado laboral sólido, formal y sostenible, respaldado por una economía en expansión y por la acción conjunta entre instituciones, empresas y trabajadores.

