¿Estudiar en Europa? Estas son 5 becas a las que puede aplicar desde Bogotá: fechas, LINKS y más

Estudiar por fuera de Colombia es uno de los sueños que tiene la mayoría de los y las estudiantes, ya sea para realizar un intercambio, realiza una maestría, doctorad, curso o especialización. Muchos se toman el tiempo de buscar becas y demás, debido al costo de vida que tiene mantenerse en estos países.

Recientemente, desde la Alcaldía de Bogotá, se ha anunciado que, con el objetivo de apoyar y reforzar la educación superior en el país, desde el Boletín de Oferta Internacional de la Consejería de Relaciones Internacionales, se presentaron cinco becas para estudiar en Europa.

¿Cuáles son las fechas y a quienes va dirigido?

Según lo publicado en la página de la alcaldía, esta edición va desde la semana del 2 al 7 de diciembre del 2025. Dentro de estas fechas, se destacan cinco becas europeas que van dirigidas hacia:

Estudiantes.

Profesionales.

Investigadores.

Esta oferta tiene como objetivo fortalecer la trayectoria académica, creativa o tecnológica de los aspirantes, con una visión internacional. Asimismo, esta oportunidad está abierta para todos los colombianos que cuenten con un respaldo alto de instituciones que sean de alta calidad.

Estas con las cinco becas ofrecidas:

Beca NL Scholarship de la Universidad Radboud 2026

Beca parcial de 5.000 euros para cursar una maestría en inglés en Radboud University (Países Bajos), dirigida a estudiantes internacionales con alto rendimiento académico que buscan formación avanzada con proyección global. Compatible con otros apoyos como Radboud Scholarship. Estas son las fechas en las que puede aplicar:

Las inscripciones cierran el 31 de enero del 2026.

Beca RevHum del Centro de Estudios Avanzados de Sofía (CAS Sofia) 2026–2027

El Centre for Advanced Study Sofia (Bulgaria) abre su beca para investigadores con doctorado en humanidades o ciencias sociales interesados en reflexionar sobre la relevancia social de las humanidades hoy. Incluye estipendio, alojamiento, tiquetes y recursos académicos por hasta cinco meses.

Las inscripciones cierran el 31 de marzo del 2026.

Beca Santander Innovation & AI Experience en Madrid 2026

Beca totalmente financiada para jóvenes de 21 a 35 años, con talleres intensivos en inteligencia artificial, mentorías y desarrollo de retos reales en innovación. Incluye vuelos, alojamiento y matrícula. Este curso ideal para quienes buscan potenciar su perfil profesional en innovación tecnológica se realizará del 13 al 24 de julio de 2026 en Madrid.

Las inscripciones cierran el 3 de diciembre del 2025.

Beca PThU para Estudios Internacionales de Teología en los Países Bajos

Beca parcial para maestría en Teología en los Países Bajos. Dirigida a estudiantes con vocación académica y espiritual, y con excelencia en su disciplina. La institución es reconocida por su trayectoria en estudios teológicos y ecuménicos.

Las inscripciones cierran el 1 de abril de 2026.

Seminario web Horizon Europe – Programas de Trabajo 2026–2027

EURAXESS LAC organiza un webinario en español sobre oportunidades del programa Horizon Europe para investigación, cooperación y proyectos de innovación. Ideal para investigadores, universidades, entidades públicas y ecosistemas de innovación de Bogotá.

Las inscripciones cierran el 9 de diciembre de 2025.

Si el aspirante desea conocer mayor información acerca de las becas ofrecidas y presentadas, puede consultar el Boletín de Oferta Internacional.

