Becas de maestría para colombianos en Reino Unidos: requisitos y proceso de inscripción

Buenas noticias para Colombia, que motiva e impulsa a varias personas a seguir estudiando y aumentar su grado de conocimiento. Se abren las convocatorias para becas en Reino unido, un programa de la Beca Chevening .

Financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, La Commonwealth y el Desarrollo y organizaciones asociadas, que ofrece una oportunidad de continuar la educación en este país. El embajador británico George Hodson anunció la apertura de inscripciones para el programa Chevening dirigido a colombianos interesado en una maestría del

De acuerdo con lo anunciado por el diplomático, es una de las becas más completas que hay. Cubre todos los gasto y puede escoger cualquier maestría en cualquier universidad de Reino Unido. La fecha de convocatoria está desde este momento habilitada y va hasta el 7 de octubre.

Cómo inscribirse a la convocatoria

La becas están dirigidas para personas con potencial de líderes y que deseen cursar una maestría de un año en la universidad que deseen del Reino Unido.

Para las personas que estén interesadas en participar en la convocatoria deben saber que las candidaturas deben presentarse exclusivamente por miedo del sistema de solicitud en línea, mediante el enlace “Solicitar hoy” en la página correspondiente al país o territorio del postulante.

Paso a paso para inscribiese:

Cabe recordad que los beneficiarios tiene apoyo financiero completo, lo que incluye la matrícula, gastos del viaje, costo de la visa y más. Toda la información la puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.chevening.org/scholarship/colombia/

Una vez de clic en “Seleccionar hoy” deberá aceptar los términos y condiciones

Escoja hasta 3 programas de maestría en universidades del Reino Unido que estén permitidos por Chevening.

De tiempo completo.

De duración de 1 año.

Comiencen en septiembre u octubre.

No sean a distancia ni de investigación.

Requisitos para la beca Chevening

Para que pueda acceder a una de estas becas es importante que cumpla con los siguientes requisitos. Tenga en cuenta que las solicitudes que no cumplan con alguno de los siguientes aspectos, serán rechazadas: