Ejército otorga permiso al general Juan Miguel Huertas en plena controversia por el caso ‘Calarcá’

Colombia

En medio de la fuerte polémica que rodea al general Juan Miguel Huertas Herrera, señalado en los llamados archivos de alias ‘Calarcá’ y recientemente sancionado por la Procuraduría, el Ejército Nacional expidió una resolución mediante la cual le concede cinco días de permiso para atender trámites personales.

La Resolución 00010164 del 3 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, establece que Huertas actual comandante del Comando de Personal del Ejército, solicitó formalmente un permiso entre el 3 y el 7 de diciembre. La petición fue tramitada y autorizada a través del Estado Mayor Generador de Fuerza.

Como consecuencia de este permiso, el documento detalla que se ordena el encargo temporal de las funciones administrativas y de mando del COPER al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón, quien asumirá el cargo sin perjuicio de sus responsabilidades como director de Sanidad del Ejército.

El permiso otorgado al general Huertas llama la atención porque ocurre en medio de la controversia generada por los archivos de alias ‘Calarcá’, en los que se mencionan presuntos vínculos entre ese grupo disidente y funcionarios del Gobierno.

A pesar de que la Procuraduría ya impuso una sanción disciplinaria en su contra, el oficial sigue ejerciendo sus funciones, pues según explica el propio Ejército, la sanción aún no ha sido formalmente notificada por el presidente Gustavo Petro, quien es, en este caso, la autoridad competente para ejecutarla.

Lea también: General Huertas sobre nexos con disidencias de Calarcá: “Archivos incautados no han sido validados”

Mientras tanto, la institución aseguró que el relevo temporal garantiza la continuidad del Comando de Personal durante los días en que Huertas estará ausente, mientras sigue el debate público sobre su situación jurídica y disciplinaria, y a la espera de que el presidente firme su retiro temporal.