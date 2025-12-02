PRIMICIA: MinDefensa anuncia inspección minuciosa a las actuaciones del general Juan Miguel Huertas

Colombia

En entrevista con Caracol Radio, el minsitro de Defensa Pedro Sánchez, habló de la situación del general Juan Miguel Huertas, salpicado en el escándalo de corrupción de los archivos de ‘Calarcá’ y recientemente sancionado por la Procuraduría.

El ministro Sánchez explicó que los hechos por los cuales la Procuraduría sancionó al general Huertas corresponden al periodo en el que el oficial estaba retirado y no en servicio activo. Indicó que Huertas fue reincorporado en agosto de 2025 por decisión del presidente Gustavo Petro, quien lo nombró comandante del Comando de Personal del Ejército.

“Cada firma del general Huertas será revisada”

El jefe de la cartera anunció que ordenó una inspección minuciosa de todas las gestiones realizadas por Huertas desde su reincorporación al Ejército, con el fin de verificar si actuó conforme a los procedimientos institucionales mientras estuvo al frente del Comando de Personal.

“Hemos dispuesto una inspección muy rigurosa para confirmar que haya actuado acorde a los procedimientos. Cada acto, cada firma que haya hecho él se va a revisar a profundidad”, aseguró.

Sanción de la Procuraduría

El ministro precisó que, tras la sanción disciplinaria de la Procuraduría, existe un proceso administrativo obligatorio que debe surtirse antes de la formalización del retiro del oficial.

“El acto administrativo debe ser firmado por el presidente de la República. Para ello se recoge información del Ejército, luego pasa al Comando General, posteriormente al Ministerio de Defensa y finalmente llega al despacho del presidente”, explicó.

Finalmente, el jefe de la cartera precisó: “Uno quisiera actuar de manera más ágil, pero hay procesos que debemos surtir para actuar conforme a la norma”, afirmó.