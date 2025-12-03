¿Por qué el general Huertas sigue en funciones a pesar de haber sido sancionado por la Procuraduría?

Colombia

En entrevista con Caracol Radio, el coronel en retiro Julio César Prieto explicó los alcances legales y administrativos que rodean la suspensión provisional ordenada por la Procuraduría General de la Nación contra el general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, investigado por presuntos vínculos con disidencias de las FARC.

Prieto recordó que, si bien la Procuraduría tiene la facultad de imponer sanciones disciplinarias, los generales del Ejército cuentan con un fuero especial.

Esto implica que, aunque el ente de control puede adelantar la investigación, la sanción solo puede hacerse efectiva mediante un acto administrativo firmado por el presidente de la República.

“La Procuraduría ordenó la suspensión provisional, pero en el caso de los generales esa medida requiere la firma del presidente. Hasta que eso no ocurra, el oficial continúa en funciones”, explicó.

El coronel en retiro también señaló que la situación abre un debate jurídico y operativo. Por un lado, el jefe jerárquico directo del general Huertas es el comandante del Ejército. Sin embargo, desde la Constitución de 1991, la figura de obediencia debida no obliga a los comandantes a ejecutar órdenes que no estén ceñidas a la ley.

Prieto advirtió que la ausencia de la firma presidencial está generando un vacío: aunque la Procuraduría ya impuso la sanción, el presidente Gustavo Petro no ha formalizado el acto administrativo, lo que en la práctica permite que el general Huertas continúe ejerciendo sus funciones y firmando documentos oficiales.

“Lo que estamos viendo es que el presidente de la República dilata la firma de ese acto administrativo y, en consecuencia, el general cuestionado sigue actuando y firmando en el desempeño de sus funciones”, afirmó.