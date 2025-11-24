Quién es el General Jun Miguel Huertas: militar en ojo del huracán por presuntos nexos con disidencias

Juan Miguel Huertas Herrera es un general del Ejército Nacional de Colombia, que fue retirado por orden del general Eduardo Zapateiro, quien era el comandante del Ejército en el 2022. No obstante recientemente fue reincorporado al servicio activo por decisión del presidente Gustavo Petro.

Tras su retorno a la institución militar, asumió el cargo de jefe del Comando de Personal (COPER) una dependencia estratégica encargada de nombramientos, traslados y retiradas dentro de la institución.

¿Quién es el General Juan Miguel Huertas? Hoja de vida

La hoja de vida del general Huertas incluye una amplia trayectoria militar: se formó en la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” y ascendió por diferentes rangos, llegando a comandar tropas y brigadas. Además tiene experiencia en roles operativos, administrativa y docente.

Sin embargo, su carrera ha estado marcada por controversias. La Justicia Especial para la Paz (JEP) lo vinculó a un caso de “falsos positivos” en Antioquia, cuando era jefe de operaciones del Batallón de Artillería nº 4. Aunque algunas fuentes indican que no fue declarado “máximo responsable”, la investigación aún está activa.

Recientemente, un reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol desató una nueva polémica: archivos decomisados a disidentes de alias ‘Calarcá’ habrían revelado comunicaciones y propuestas entre Huertas y ese grupo armado.

Según esos mensajes, el general, entonces retirado, proponía crear una empresa de seguridad “fachada” para que las disidencias pudieran movilizarse con vehículos blindados y portar armas legalmente.

Las implicaciones van más allá de lo logístico: también habría ofrecimientos para facilitar protección, movilidad y hasta respaldo institucional, aprovechando supuestos contactos en el Ministerio de Defensa, la inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En respuesta a estas acusaciones, el Ministerio de Defensa ordenó una investigación interna, alegando que “ningún acto de ilegalidad será tolerado”.

Además, la Procuraduría General abrió una indagación preliminar contra Huertas por estos mismos señalamientos, mientras que organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la reincorporación de un oficial con un historial tan polémico.