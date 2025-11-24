General Huertas sobre nexos con disidencias de Calarcá: “Archivos incautados no han sido validados”

El oficial en uso de buen retiro aseguró que las acusaciones difundidas son “fabricaciones malintencionadas” que buscan afectar su nombre, su integridad y su trayectoria profesional.

Sostuvo que los supuestos “archivos” incautados a alias Calarcá, en los que se fundamentan las versiones periodísticas, “carecen de soporte verificable” y no han sido validados por autoridad competente.

¿Qué dice de la supuesta protección a disidentes?

El general respondió punto por punto a los señalamientos. Frente a la supuesta oferta de movilidad o “protección en retenes” a personas vinculadas con las disidencias, afirmó que esa acción es “materialmente imposible”, pues durante su retiro no contaba con personal bajo su mando ni tenía asignado esquema de seguridad o vehículos oficiales.

Recalcó que jamás prestó beneficio alguno a personas al margen de la ley ni participó en iniciativas con ánimo de lucro, como la creación de empresas fachada.

Las reuniones en Venezuela

Huertas también negó haber sostenido reuniones en Venezuela con estructuras disidentes. Señaló que nunca ha visitado ese país en las fechas mencionadas y aseguró que los registros oficiales de Migración Colombia así lo demuestran.

Calificó de falsas las versiones sobre la discusión de presupuestos o adquisición de armas.

En cuanto a los señalamientos sobre supuestas irregularidades relacionadas con su retiro temporal del servicio, el oficial explicó que dicha separación respondió a hechos infundados que posteriormente fueron aclarados.

Indicó que, tras la revisión del caso, se determinó la viabilidad de su regreso al servicio activo, lo cual, aseguró, está debidamente documentado en los archivos institucionales y administrativos.

El brigadier general recordó que ha servido por más de treinta años guiado por los principios de honor, legalidad, disciplina y respeto y que las acusaciones desconocen el funcionamiento operativo de las Fuerzas Militares y buscan afectar su reputación e incluso la tranquilidad de su familia.

¿Qué acciones tomará?

En últimas se puso a disposición de las autoridades para entregar cualquier documentación necesaria y anunció que emprenderá acciones legales contra quienes difundan afirmaciones que, según él, lesionan su buen nombre.