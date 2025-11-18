James Rodríguez se aleja de otro club de la MLS

El futuro del capitán y ‘10′ de la Selección Colombia es incierto tras su salida de Club León, donde jugó todo el 2025. Mientras, James Rodríguez se concentra bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo, previo al duelo amistoso frente a Australia, los rumores sobre su futuro equipo, de cara a la Copa del Mundo, circulan por todas las redes sociales.

En primera instancia, el periodista deportivo Ekrem Konur, vinculó al cucuteño de 34 años con clubes de la MLS como LA Galaxy, Orlando City, Toronto FC y New York City.

Sin embargo, la versión puntual sobre los acercamientos de Orlando City, fueron desmentidos por Tom Bogert, experto en la MLS y redactor de The New York Times.

Toronto habría descartado a James

De acuerdo con la misma fuente, “Tampoco hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Toronto FC”, según informó en su cuenta oficial en ‘X’, a través de la siguiente publicación:

En este orden de ideas, considerando la primera versión que circuló sobre el futuro de James Rodríguez, los clubes que se mantendrían al tanto sobre la situación del mediocampista serían Los Angeles Galaxy y New York City, de la MLS, y América de México y Tigres, en la Liga MX. Además, Flamengo también seguiría de cerca al colombiano.

Rendimiento de James Rodríguez en 2025

Después de su llegada a Club León, en enero de 2025, James registró 5 goles y 9 asistencias en 2.559 minutos en cancha, sumando todas las competencias. Aunque el colombiano tuvo mayor protagonismo durante el primer semestre, liderando a su equipo en la cima del campeonato, sobre el final del Apertura y durante todo el Clausura, ‘La Fiera’ no mostró su mejor versión colectiva y cayó eliminado previo a la fase final.