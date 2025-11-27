James Rodríguez podría ser dirigido por Efraín Juárez en 2026: así está su situación / Getty Images

James Rodríguez continúa en el foco de atención. Desde su salida del Club León de México, mucho se ha especulado sobre su próximo equipo, teniendo en cuenta que necesita regularidad de cara al Mundial del 2026.

Aunque versiones de prensa apuntan a la Major League Soccer (MLS), en las últimas horas se ha informado desde territorio mexicano que el ‘10′ podría continuar en dicha liga y ahora estaría bajo el mandato de Efraín Juárez, exentrenador de Atlético Nacional.

James Rodríguez continuaría en el fútbol mexicano

El periodista César Luis Merlo confirmó que James Rodríguez fue ofrecido a Pumas de cara a la temporada 2026, aunque por ahora no se han entablado conversaciones para su fichaje.

Todo parece indicar que la directiva del cuadro universitario tiene como prioridad reforzar la posición de delantero y en dicho sentido estaría en carpeta otro colombiano, Cristian el ‘Chicho’ Arango. Es por esto que James por ahora no está siendo tenido en cuenta.

Ahora bien, Merlo aseveró que la posibilidad de incorporar al cucuteño podría activarse conforme pasen las próximas semanas, dado que la plantilla ya salió a vacaciones.

“Me dijeron tajantemente que no hay ningún tipo de negociación, por ahora no pasa de un ofrecimiento. Veremos si con el transcurso de los días, Pumas empieza a valorar la opción de traer a James Rodríguez”, señaló.

Es preciso recordar que Pumas, dirigido por Efraín Juárez y con los colombianos Álvaro Angulo y José Caicedo en el plantel, avanzó a la fase clasificatoria (play-in) para definir su pase a la ronda definitiva, pero terminó quedando eliminado a manos del Pachuca.