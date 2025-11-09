DT de León se despidió de James Rodríguez: “A donde vayas, siempre dejas un buen recuerdo en México”

El técnico de Club León ya despidió a James Rodríguez. El cucuteño de 34 años disputó su último partido con el equipo de Guanajuato en 2025, y se despidió con una nueva derrota, esta vez, ante el último de la tabla de posiciones, Puebla, 1-2 en condición de local.

James Rodríguez se reportó con una asistencia de lujo que representó la #9 desde su llegada al club, en enero de 2025, procedente de Rayo Vallecano; y acompañado de 5 goles en 34 participaciones, fue sustituido al 85′, y se retiró en medio de aplausos de su afición, que aunque su equipo no desempeñó una buena temporada, reconocen el trabajo del colombiano con la camiseta de ‘Los Esmeralderos’.

James Rodríguez se despachó con asistencia de lujo en Club León durante su posible último partido

Vea la asistencia de James Rodríguez en su último partido

Declaraciones del entrenador de León sobre el último partido de James con el club

En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Ignacio Ambriz fue consultado sobre la situación del colombiano y reveló detalles sobre su relación con el capitán de la Selección Colombia y afirmó:

“Antes del partido le pedí que lo disfrutara. Que no era la despedida tan bonita como a lo mejor él hubiera querido, buscando otro tipo de partido, pero el cariño de la gente se mostró cuando sale. Él también lo agradece y le dije: ‘A donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’. Le deseo lo mejor a donde vaya ese gran jugador que es”, declaró sobre James.

Finalmente, el entrenador mexicano reveló sus sensaciones sobre el final de la temporada y agregó:

“Duele terminar el torneo de esta manera, más por esta afición que siempre apoya y te demuestra su cariño; hoy en un partido así hacen un lleno. Me voy amargado, no me siento bien, pero sé que habrá una revancha”, finalizó.

El futuro de James Rodríguez

El ‘10′ y capitán de la Selección Colombia busca llegar en excelente condición física al Mundial que se desarrollará entre junio y julio de 2026, y para ello, deberá tener regularidad con un club durante el primer semestre del próximo año.

James está vinculado hasta diciembre y quedará como agente libre para negociar con el club que lo pretenda.

