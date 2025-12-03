Referente de Boca Juniors se confiesa: “Yo a Juanfer lo amo”

Juan Fernando Quintero festeja su gol en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images) / Chris Brunskill/Fantasista

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más admirados en el fútbol argentino, tanto por propios como por extraños. El volante colombiano se encuentra travesando actualmente su tercer ciclo en River Plate.

JuanFer, campeón de la Copa Libertadores con River, también brilló con Racing, club con el que ganó la Copa Sudamericana del 2024, siendo pieza clave en las semifinales.

El volante antioqueño recibió grandes elogios esta semana de un personaje inesperado, Darío ‘Pipa’ Benedetto, quien era figura y referente de Boca Juniors en el 2018, temporada en la que el Millonario les ganó una histórica final de la Libertadores, la cual se celebró en Madrid.

En diálogo con ESPN, Benedetto, hoy jugador de Newell’s Old Boys, recordó lo que fue esa histórica final en la capital española, asegurando que se sentían muy cerca del título tras irse en ventaja y destacando el rol de Quintero para cambiar el destino del partido.

“¿Cómo no lo iba a pensar?, sí, aparte por el momento que estábamos viviendo nosotros, no nos ganaba nadie, era la verdad. A eso súmale la semifinal que nosotros tuvimos, estaba todo dado", comentó el Pipa al ser cuestionado si sentían que ganarían tras ponerse en ventaja en el marcador.

Añadió con contundencia sobre el colombiano: “Ya ni me acuerdo el partido, en el primer tiempo jugamos mucho mejor nosotros y era como que River no estaba atacando mucho. Cuando lo pone a Juanfer, Juanfer es el que cambia el partido, que para mí, yo a Juanfer lo amo, es tremendo”.

River Plate terminó coronándose campeón de dicha Copa Libertadores al imponerse 3-1. Juan Fernando Quintero anotó el segundo gol de su equipo con un golazo de media distancia; mientras que Gonzalo ‘Piti’ Martínez liquidó el encuentro en un contragolpe.