Ante misión OEA, Andi denuncia “riesgos” en contienda electoral por intervención política de Petro

El gremio de empresarios Andi y la Fundación para el Estado de Derecho le enviaron una carta a la Misión de Observación Electoral de la OEA denunciando “riesgos para la equidad de la contienda electoral y la neutralidad institucional derivados de la intervención política del Presidente” Gustavo Petro en la contienda electoral, incluyendo el uso de recursos, canales y plataformas estatales para ello.

Por tanto, este gremio le hace nueve solicitudes a esta misión, entre ellas, “emitir un pronunciamiento sobre la conducta del presidente de la República, con carácter público y urgente, antes del 21 de junio de 2026”, dice la misiva.

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Asimismo, le piden “reforzar la presencia de la Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, con presencia activa durante la campaña, la jornada electoral, el escrutinio, las impugnaciones y la proclamación de resultados”.

Entre tanto, pidieron que se le solicite al Estado colombiano las medidas adoptadas por el Procuraduría General de la Nación en cumplimiento del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, que le ordenó vigilar la observancia de dicha decisión.

En esta decisión, el Alto Tribunal pidió abstenerse de difundir propaganda electoral a través de sus redes personales y de los canales oficiales del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE).

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En cuanto el uso de los canales digitales, la Andi solicitó documentar en su informe final, el uso de canales institucionales del Estado colombiano -INRAVISIÓN, @infopresidencia, @DapreCol y el canal de YouTube de la Presidencia- para la difusión de contenidos electorales, y evaluar si ese uso afectó la igualdad de condiciones entre candidaturas.