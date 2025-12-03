Congreso 2026: ¿Qué puede pasar en materia del escenario legislativo que se viene para Colombia?

Durante el panel 'El liderazgo del Congreso en el 2026: su impacto en las elecciones y su rol con el nuevo gobierno’, Lidio García, presidente del Senado, y Gustavo Gómez, director de 6 AM de Caracol Radio, dialogaron acerca de las tensiones recientes entre el Congreso y el Gobierno Nacional. Asimismo, se expuso cuál es la importancia de que las tres ramas del poder estén en buenos términos.

En ese sentido, García señaló que, desde la perspectiva del Senado, ha sido “prácticamente inexistente” la relación con el Gobierno actual. Explicó que el Congreso terminó siendo “un muro de contención” frente a reformas que no fueron socializadas y que llegaban como imposiciones: “no se permitía que los congresistas propusieran ningún tipo de iniciativa y era una imposición del 100% del documento de la propuesta presentada”.

¿Qué pasará en materia legislativa en las Elecciones de 2026?

El próximo semestre que viene será decisivo, y así mismo, es preocupante que se tomen decisiones apresuradas, pretendiendo finalizar procesos que no se llevaron a cabo durante estos tres años y medio.

Por lo tanto, la conformación del congreso electo, que entrará en vigor el próximo 16 de marzo, será determinante para los candidatos presidenciales. Según García, “vamos a trabajar por el candidato que se escoja a través de una consulta interpartidista, quienes nos sometamos a ella (...) la ventaja de la izquierda es que ellos ya escogieron, aquí se divide entre muchos candidatos y por eso no están en similar posición”.

Asimismo, se considera también que, en este momento, las tendencias políticas pueden cambiar abruptamente, como se ha venido mostrando a lo largo de la historia: “todo el que está arriba en el mes de diciembre ya sabemos lo que termina pasando”. Esta situación se vio reflejada en el efecto inverso que se causó tanto entre Horacio Serpa y Álvaro Uribe, como el de Iván Duque, quien en el mes de diciembre previo a sus elecciones “mostraba un 4%, posterior a la consulta de su partido se disparó”.