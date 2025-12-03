Ciro Ramírez del Centro Democrático y Wilmer Castellanos de la Alianza Verde no volverán al Congreso

El senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez anunció en sus redes sociales que no volverá al Congreso. “He decidido no poner mi nombre a consideración de mi partido para las próximas elecciones al Congreso de la República. Terminaré mi periodo de la mejor manera el 20 de julio del 2026. Ha sido un gran honor representar a los colombianos. Solo gratitud con mi país y electores”.

Eso sí, agradeció al jefe natural de su partido.

“Gratitud y admiración con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Seguiremos siendo soldados de la batalla por la democracia apoyando las listas de mi partido a Cámara, Senado y presidencia de la república”.

Este anuncio se suma al que hizo hace algunos días, Wilmer Castellanos representante a la Cámara de la Alianza Verde quien dijo que no aspirará de nuevo al Congreso.

“Quiero decirles que hemos tomado la decisión, luego de consultar a los boyacenses, de recorrer cada provincia, de llamar a los alcaldes, a los exalcaldes, a los concejales, a los diputados, a nuestro equipo de trabajo, de no aspirar nuevamente al Congreso de la República”.

Dijo que no necesita una credencial para ayudar al departamento.

“Hemos pensado en que no se necesita de una curul o una credencial para servir a Boyacá, siempre desde donde me encuentre voy a trabajar por esta hermosa tierra, siempre desde donde me encuentre, voy a dar todo de mí para representar como se debe a mis paisanos desde el sector privado, desde la familia, desde la política, desde el liderazgo. Desde donde ustedes me den la oportunidad de representarlos y de liderar ahí estaré siempre presente y siempre para adelante”.

Dos bajas importantes que sin duda, tendrá Boyacá el próximo año en el legislativo.