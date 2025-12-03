Incertidumbre vs. confianza: ¿Qué está generando el crecimiento de la economía colombiana?

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI; Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercadeo de Bancolombia en 'Visión 2026'

En el tercer panel: ‘Economía 2026, ¿cómo crecer en medio de una crisis fiscal?’, llevado a cabo en el evento ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, participó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI y Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercadeo de Bancolombia.

A lo largo de las distintas intervenciones, ambos panelistas mencionaron cuáles son los retos que enfrenta el país en materia de economía; asimismo, Laura Clavijo hizo algunas proyecciones de cara a 2026.

Durante el debate, Bruce Mac Master analizó el panorama económico del país, donde señaló que “tenemos un nivel de incertidumbre altísimo” que se ha venido deteriorando a causa de “una caída en la inversión (...) que no solo afecta las variables de construcción, infraestructura, entre otros, sino también afecta el futuro”, es decir, la competitividad y la exportación.

Por su parte, Laura Clavijo sugirió que “las variables de crecimiento actuales sí denotan en lo macroeconómico una economía resiliente, una economía que se expandió el 3.6 % en el tercer trimestre de este año”. Igualmente, añadió que se estima un crecimiento del 3 % para el 2026.

¿Existe una incertidumbre en la economía colombiana?

Según lo manifestado por ambos panelistas, el país enfrenta una serie de retos en materia de inversión, inflación y convergencia monetaria; asimismo, Laura Clavijo expresó que “vemos un efecto de la indexación de varios rubros a la canasta básica”.

Entretanto, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que “las tasas de interés que está pagando Colombia son absurdas”.

