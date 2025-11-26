Selección Colombia: Este será el día en el que se conocerá su calendario en el Mundial 2026

La Selección Colombia terminó su participación en 2025 con los dos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, ambos con victorias. Durante el año, la Tricolor disputó 10 partidos, de los cuales solo uno fue derrota ante Brasil por Eliminatorias, 4 empates (3 en Eliminatorias y 1 amistoso) y 5 victorias (2 por Eliminatorias y 3 amistosos).

Desde que se selló la clasificación al Mundial, el combinado nacional entró en modo preparativos de cara a la participación en la Copa 2026. Antes del debut, el combinado de Néstor Lorenzo solo tendrá dos juegos en marzo, que se estima sean contra Croacia y Francia.

Ya era sabido que la Tricolor integraría el bombo 2 debido a su posicionamiento en el Ranking FIFA, en el que se encuentra en la posición 13. La FIFA lo hizo oficial y, de paso, explicó algunos detalles de cómo se realizará el sorteo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

Recientemente, el periodista conocido como Míster Chip publicó que el grupo más difícil, partiendo del escalafón FIFA sería un posible emparejamiento, España, Colombia, Noruega y Ghana.

Vale la pena mencionar que la Tricolor no podrá quedar en el mismo grupo de otras de la misma confederación como Argentina o Brasil.

¿Cuándo se conocerá el calendario de Colombia en el Mundial?

Una vez se conozcan los grupos el viernes 5, el sábado 6 de diciembre, la FIFA publicará el calendario definitivo con las respectivas sedes de cada selección, así como las horas de cada partido y los pormenores.

