FIFA ratifica el bombo de Colombia para el Mundial 2026: Detalles del sorteo fueron revelados

El tan ansiado sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. La FIFA dio a conocer este martes 25 de noviembre los cuatro bombos que ya se conocían de manera extraoficial, así como otros detalles del procedimiento de los emparejamientos y la fecha en la que se conocerá el fixture definitivo con sedes para cada selección.

¿Cómo quedaron definidos los bombos?

Colombia finalmente integrará el bombo 2 debido a su posición en el ranking FIFA (13°), por lo que si o si deberá medirse a integrantes del bombo 1, marcados como los mejores de la actualidad. Vale la pena mencionar que el sorteo estipula que los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, irán al bombo 1 y serán cabezas de grupo.

Del mismo modo, los cuatro equipos restantes del clasificatorio europeo, y que llegarán mediante la vía del repechaje, así como los dos procedentes del torneo clasificatorio (repechaje), integrarán el bombo 4.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Indicaciones del sorteo

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. Luego, se sorteará los bombos 2, 3 y 4, en ese orden.

Por su parte, en el bombo 1, Canadá (rojo), México (verde) y Estados Unidos (azul), al ser países anfitriones, estarán identificados con bolas de colores diferentes. Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

La FIFA también precisó que, en búsqueda de garantizar el equilibrio competitivo, se establecieron cuadros separados hasta las semifinales en el calendario de partidos.

“Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente)”, indica la FIFA.

Asimismo, salvo representantes de la UEFA (Europa), ningún grupo podrá contar con dos selecciones de la misma confederación. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

¿Cuándo se conocerá el fixture definitivo del Mundial?

El sorteo determinará qué selecciones se enfrentarán entre sí en la fase de grupos. No obstante, el calendario actualizado, con estadio y hora de cada partido, se confirmará el sábado 6 de diciembre.

“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, concluye la FIFA.