En inicio de temporada de fin de año, DIAN incauta licor avaluado en más de $1.000 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, anunció la incautación de 300.000 cajetillas de cigarrillos y 200 botellas de licor en la localidad de Los Mártires en Bogotá, la autoridad aduanera tuvo acompañamiento de la Dirección de Rentas Departamentales de la Gobernación de Cundinamarca, el Invima, la Policía Judicial, y la unidad UNDMO de la Policía Nacional.

“Durante el operativo identificamos mercancías de procedencia extranjera, principalmente cigarrillos y licores, con un avalúo comercial estimado superior a los $1.000 millones; en el lugar hicimos verificación física y documental para establecer la legal introducción de estos productos al territorio aduanero nacional; como resultado, se determinó la ilegalidad de dichas mercancías, por no presentar los documentos de importación”: dijo Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización de la DIAN.

Asimismo anunciaron que la DIAN desarrollará acciones de control durante esta temporada de fin de año que incluyen perfilamiento e intervención en al menos 15 bodegas con presunta mercancía de contrabando, junto con controles físicos y documentales en depósitos públicos y zonas francas para verificar la procedencia legal de mercancías y documentos soporte.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey aseguró que “intensificaran los operativos de control para enfrentar el aumento en la circulación de licor adulterado y mercancía de contrabando durante la temporada de fin de año; le hacemos un llamado a la ciudadanía para que, al consumir licor en esta época decembrina, lo adquieran únicamente en establecimientos autorizados o de confianza, verifiquen que estampillas, etiquetas y tapas no presenten señales de manipulación, rupturas o adulteración y revisen que el envase no tenga fugas, deformaciones o cambios inusuales”.

Policía incautó 4 mil botellas de licor adulterado en un operativo en Bogotá

En cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en horas de la madrugada a una bodega en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, los investigadores en articulación con las diferentes autoridades lograron incautar más de cuatro mil botellas y cajas de licor adulterado.

La investigación pudo establecer que en estos estos locales, exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio. En el desarrollo de este operativo fueron incautadas 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

Con estos contundentes resultados operativos, la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes criminales en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte.

