Calendario tributario DIAN para noviembre de 2025: fechas críticas que usted debe anotar ya

Llegó noviembre y con él una de las agendas tributarias más intensas del año para los contribuyentes colombianos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha establecido un calendario con fechas clave que, si no se cumplen, pueden derivar en costosas sanciones y multas para personas naturales, empresas y agentes retenedores. Conocer este cronograma no es una opción, es una necesidad financiera y legal.

Evitar los errores comunes y las sanciones por mora es el objetivo de todo responsable fiscal. Por eso, Caracol Radio le presenta la guía definitiva, detallada y actualizada, con todos los vencimientos para que organice su contabilidad y evite dolores de cabeza con la autoridad tributaria. Preste atención a cada fecha, su NIT es su guía personal.

Primer vencimiento del mes

Hasta el 1 de noviembre: Todos los obligados a informar deben actualizar los datos de sus beneficiarios finales en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB). Es crucial destacar que, si no ha habido modificaciones en la estructura de propiedad o control de su empresa, no está obligado a realizar ninguna actualización. Este punto es vital para evitar trabajos administrativos innecesarios.

Declaraciones bimestrales

A partir del 12 de noviembre y hasta el 26 del mismo mes, entra en vigencia el calendario rotativo que depende del último dígito del NIT. Marque en su agenda las siguientes obligaciones:

Impuesto sobre las ventas (IVA) para grandes contribuyentes: Si su empresa es responsable del IVA y sus ingresos brutos a 31 de diciembre de 2024 fueron iguales o superiores a $4.329.980.000, debe presentar y pagar la declaración del bimestre septiembre - octubre de 2025. La fecha exacta se asigna según el último dígito de su NIT. Impuesto nacional al consumo (INC): Esta declaración es obligatoria para prestadores de servicios de telefonía móvil, expendio de comidas y bebidas preparadas, vendedores de bienes gravados con este impuesto o de vehículos usados. También incluye a los responsables del impuesto al consumo de bolsas plásticas y cannabis. La presentación y pago para el bimestre septiembre-octubre se realiza en este periodo. Retención en la fuente (Renta y Complementarios): Todos los agentes de retención y/o autorretenedores deben presentar la declaración correspondiente al mes de octubre de 2025 y realizar el pago de las retenciones y autorretenciones practicadas durante ese mes. La agenda de la DIAN asigna un día específico para cada NIT. Régimen simple de tributación (RST): Los contribuyentes acogidos al SIMPLE deben presentar y pagar su declaración bimestral (septiembre y octubre) mediante el formulario 260. Al igual que con los otros impuestos, su fecha límite está determinada por el último número de su NIT.

Todos con fecha límite el 18 de noviembre

Existe un bloque de obligaciones cuyo plazo vence de manera uniforme para todos los contribuyentes, sin importar el dígito final de su NIT. Martes, 18 de noviembre de 2025 es la fecha crítica que debe marcar con rojo en su calendario. Ese día caduca el plazo para: