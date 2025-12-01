Policía incautó 4 mil botellas de licor adulterado en un operativo en Bogotá
Todo el licor adulterado que estaba listo para venderse estaba en una bodega del centro de Bogotá.
En cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en horas de la madrugada a una bodega en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, los investigadores en articulación con las diferentes autoridades lograron incautar más de cuatro mil botellas y cajas de licor adulterado.
La investigación pudo establecer que en estos estos locales, exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio. En el desarrollo de este operativo fueron incautadas 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.
Con estos contundentes resultados operativos, la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes criminales en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte.