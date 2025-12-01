Policía incautó 4 mil botellas de licor adulterado en un operativo en Bogotá

En cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en horas de la madrugada a una bodega en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, los investigadores en articulación con las diferentes autoridades lograron incautar más de cuatro mil botellas y cajas de licor adulterado.

La investigación pudo establecer que en estos estos locales, exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio. En el desarrollo de este operativo fueron incautadas 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

Con estos contundentes resultados operativos, la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes criminales en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte.