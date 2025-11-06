La DIAN descarta embargo a Reficar y garantiza continuidad de operaciones en Cartagena
La entidad tributaria aclaró que no existe ningún proceso de embargo contra la Refinería de Cartagena y que su decisión busca proteger la estabilidad operativa de la empresa.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) descartó de manera categórica que exista un proceso de embargo sobre las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar). La entidad explicó que la medida busca garantizar la normalidad en las operaciones de una de las plantas más importantes del país y evitar cualquier afectación en su funcionamiento.
