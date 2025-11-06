Economía

La DIAN descarta embargo a Reficar y garantiza continuidad de operaciones en Cartagena

La entidad tributaria aclaró que no existe ningún proceso de embargo contra la Refinería de Cartagena y que su decisión busca proteger la estabilidad operativa de la empresa.

Foto: Reficar / DIAN

Foto: Reficar / DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) descartó de manera categórica que exista un proceso de embargo sobre las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar). La entidad explicó que la medida busca garantizar la normalidad en las operaciones de una de las plantas más importantes del país y evitar cualquier afectación en su funcionamiento.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad