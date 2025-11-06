La DIAN descarta embargo a Reficar y garantiza continuidad de operaciones en Cartagena

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) descartó de manera categórica que exista un proceso de embargo sobre las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar). La entidad explicó que la medida busca garantizar la normalidad en las operaciones de una de las plantas más importantes del país y evitar cualquier afectación en su funcionamiento.

Noticia en desarrollo...