Colombia aumenta vuelos hacia EE.UU, México y Canadá por la Copa Mundial de Fútbol 2026

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya genera impactos de conectividad aérea en Colombia. Según el informe de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil reveló un aumento significativo en las operaciones aéreas entre Colombia y los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

El análisis comparó las operaciones registradas entre el 1 y el 11 de junio de 2026 con el mismo periodo de 2025, evidenciando una reorganización de la oferta aérea para responder al incremento de viajeros que asistirán al evento deportivo más importante del mundo.

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Canadá registra el mayor crecimiento de vuelos desde Colombia

De acuerdo con el informe, Canadá registro el mayor crecimiento relativo. Las operaciones aéreas pasaron de 25 a 46 vuelos, lo que representa un incremento del 84 %. Este aumento estuvo impulsado por nuevas frecuencias y la implementación de rutas directas como Bogotá-Toronto.

Por su parte, México reportó un crecimiento del 11,8 %, al pasar de 178 a 199 operaciones. La Aeronáutica Civil atribuyó este comportamiento a la alta demanda generada por el partido inaugural de la Copa Mundial y al aumento de capacidad hacia los principales aeropuertos de conexión del país.

Disminuyen vuelos a Estados Unidos, pero no la demanda

Aunque Estados Unidos registró una reducción del 11,23 % en las operaciones aéreas, pasando de 632 a 561 vuelos, las Aeronáutica Civil aclaro que esta situación no responde a una disminución de pasajeros.

¿A qué corresponde la reducción?

Según el informe, la caída está relacionada principalmente con la salida de Spirit Airlines que retiró un cantidad significativa de frecuencias entre Ciolombia y territorio esdounidense, lo que obligó a una redistribución de frecuencias entre otras aerolíneas que han absorbido párate de la demanda y operan con altos niveles de ocupación.

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Crece la demanda aérea antes del inicio del Mundial 2026

La evolución diaria de las operaciones mostró un aumento progresivo en la demanda durante los días previos al inicio del campeonato. Entre el 1 y el 7 de junio se registraron entre 68 y 78 vuelos diarios hacia los países anfitriones.

El pico más alto se presentó el 10 de junio con 79 operaciones, incluyendo vuelos adicionales y servicios chárter. Para el 11 de junio, fecha de apertura de la Copa Mundial, se registraron 74 vuelos, consolidando la capacidad de respuesta del sector aéreo colombiano frente a eventos internacionales de gran magnitud.