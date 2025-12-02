Cierres nocturnos totales en el Puente Metálico Gustavo Rojas Pinilla de Montería

Montería

El Instituto Nacional de Vías (Invias) y la firma contratista a cargo de las obras de reforzamiento y mantenimiento del Puente Gustavo Rojas Pinilla, conocido popularmente como el Puente Metálico, anunciaron el inicio de un cierre vial total en horario nocturno a partir de este martes 2 de diciembre.

La restricción se implementará por 21 días continuos, extendiéndose hasta el 23 de diciembre del presente año, en horario desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

El cierre es necesario para avanzar con los trabajos cruciales de la intervención, que buscan garantizar la seguridad y durabilidad de esta infraestructura clave que conecta el centro con el occidente de la ciudad.

Detalles de la intervención

El Invías, como única entidad ejecutora de la obra (Contrato 3987 de 2024), informó que los trabajos nocturnos se centrarán en actividades de alta complejidad:

Limpieza y Protección: Limpieza general y aplicación de pintura anticorrosiva en toda la estructura metálica.

Limpieza general y aplicación de en toda la estructura metálica. Reforzamiento: Reforzamiento de los pendolones con acero de alta resistencia.

Reforzamiento de los con acero de alta resistencia. Mantenimiento Vial: Cambio y sellado de las juntas de dilatación para prevenir filtraciones, además de la reparación de bordillos, accesos y pavimento.

Cambio y sellado de las para prevenir filtraciones, además de la reparación de bordillos, accesos y pavimento. Señalización: Instalación de nueva señalización y demarcación vial.

La inversión total en esta obra asciende a $1.496 millones de pesos, con una duración estimada de dos meses y medio.

El Plan de Manejo de Tráfico necesario para evitar traumatismos vehiculares durante los cierres fue previamente presentado y acordado con la Alcaldía de Montería. Se recomienda a los conductores y residentes planificar sus desplazamientos nocturnos y utilizar las rutas alternas disponibles, principalmente el puente Nuevo Centenario, conocido como Puente de la 41.