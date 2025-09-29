Invierten $1.496 millones en el mantenimiento integral del Puente Rojas Pinilla de Montería

Montería

La administración municipal de Montería, en un trabajo articulado con el Instituto Nacional de Vías (Invias), iniciará el próximo octubre una intervención integral de mantenimiento y reforzamiento del Puente Gustavo Rojas Pinilla.

El alcalde Hugo Kerguelén García enfatizó que el objetivo principal de estos trabajos es garantizar la seguridad de los miles de ciudadanos que diariamente cruzan esta estructura sobre el río Sinú y, al mismo tiempo, prolongar su vida útil.

La intervención representa una inversión significativa de $1.496 millones de pesos, recursos que serán ejecutados directamente por el Invias en un plazo estimado de dos meses y medio.

Los trabajos programados abarcan una serie de acciones meticulosas diseñadas para atender los puntos críticos de la infraestructura. Entre estas actividades se contemplan una limpieza general y la aplicación de pintura anticorrosiva sobre toda la estructura metálica, un proceso esencial para protegerla de los elementos y prevenir el deterioro.

Otras obras en el puente metálico

Asimismo, se procederá al reforzamiento de los péndolones utilizando acero de alta resistencia, mejorando la capacidad de soporte del puente. Otra labor crucial será el cambio y sellado de las juntas de dilatación, una medida dirigida a evitar filtraciones de agua que puedan comprometer la estructura a largo plazo.

Lea también: Ingenieros recomiendan no usar el puente de Montería para protestas

Complementariamente, la intervención incluirá la reparación de bordillos, accesos y pavimento, así como la instalación de nueva señalización y demarcación vial para optimizar la seguridad de conductores y peatones.

Plan de manejo de tráfico

Dada la importancia de esta vía para la movilidad de Montería, durante la ejecución de las obras se implementará un plan de manejo de tráfico. Este plan está diseñado con el fin de minimizar las afectaciones al tránsito y garantizar la protección de todos los usuarios de la vía durante el periodo de trabajo.

Le puede interesar: Puente metálico no está en riesgo de colapso, pero sí en situación crítica: Invías

La Alcaldía de Montería ha confirmado que acompañará permanentemente este proceso técnico y operativo para asegurar el cumplimiento de los tiempos y condiciones pactadas, brindando así tranquilidad a la ciudadanía y continuidad a la dinámica económica y de movilidad de la ciudad.

El alcalde Kerguelén García, al hacer el anuncio, subrayó la trascendencia de esta inversión para el futuro de la ciudad.

“Estamos dando un paso importante hacia una ciudad que protege su infraestructura y piensa en el bienestar de todos sus habitantes”, afirmó el mandatario, resumiendo el espíritu de una intervención que busca no solo corregir deterioros, sino también prevenir futuros riesgos y asegurar la funcionalidad de este emblemático puente para los años venideros.