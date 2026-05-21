Gobernador de Córdoba alertó sobre presuntos casos de “estudiantes fantasmas” en el departamento

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió que presentará una denuncia ante la Fiscalía, luego de que la Contraloría detectara presuntos casos de “estudiantes fantasmas” en instituciones educativas públicas del departamento.

Según el mandatario, se habrían detectado varios casos irregulares en el Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT).

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“Son aproximadamente entre 10 y 20 estudiantes fantasmas, por eso pondremos las denuncias. Quien registra a los estudiantes en el SIMAT son los rectores de los colegios. Aquí viene una investigación muy importante que la haremos con la Fiscalía y la Contraloría, que pueda determinar efectivamente cuántos estudiantes fantasmas hay y que esto no ocurra”, expresó el gobernador Zuleta.

“No logro entender por qué lo hacen, si nosotros acabamos con la educación contratada, garantizándole permanencia y calidad de educación a los jóvenes del sur de Córdoba, y acabamos con un contrato que se hacía de más de $30.000 millones, no entiendo por qué se sigue generando este tipo de hechos tan lamentables de meter profesores fantasmas, estudiantes fantasmas”, agregó el mandatario departamental.

Tras lo expuesto, señaló que “voy a poner la denuncia y caerán los responsables, así como cayeron los de los docentes, pues tendrán que caer también los de los estudiantes, porque no se puede. Nosotros necesitamos mucha plata para la educación, sobre todo para recuperar. Vea lo que me decían: San Luis de Sevilla necesita colegio y este gobierno no nos pone un peso para hacer colegios nuevos o para recuperar los colegios afectados, incluso los de la emergencia".

Finalmente, solicitó el apoyo de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) para hacerle frente a este tipo de hechos que desvían los recursos públicos.

“Creen que le hacen un daño a la Gobernación como entidad, pero realmente el daño se lo están haciendo es al departamento de Córdoba y a un sector fundamental: la educación pública. Aquí es cuando digo que necesitamos el apoyo del gremio de maestros, de Ademacor, porque esto pasa muchas veces con anuencia de rectores, de profesores que hacen cosas que no son debidas”, concluyó.