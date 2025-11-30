Nivel Crítico en Urrá: Gobernación de Córdoba declara Alerta Naranja por riesgo de rebose en el Sinú

Montería

La Gobernación de Córdoba decretó este sábado 29 de noviembre de 2025 la Alerta Naranja para la cuenca del río Sinú.

La medida responde al riesgo inminente de rebose en el embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá, situación generada por el aumento atípico en los caudales debido a las intensas lluvias de los últimos días.

La declaratoria fue formalizada mediante la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, activando los protocolos de la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias.

El reporte oficial de Urrá S.A. confirmó que el nivel del embalse ha superado la cota 130,00 metros sobre el nivel del mar. De mantenerse esta condición, se produciría un rebose por el vertedero de excesos, afectando directamente a las comunidades ribereñas ubicadas aguas abajo.

Este escenario motivó la implementación inmediata de todas las acciones preventivas contempladas en los planes de contingencia para proteger a la población en la zona de influencia del río Sinú.

La alerta aplica específicamente para los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento.

Vigilancia de puntos críticos

Las alcaldías de estas localidades recibieron instrucciones de activar sus respectivas Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias. La Gobernación solicitó a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo identificar y vigilar los puntos críticos a lo largo del río, estableciendo mecanismos de monitoreo, alerta comunitaria y rutas de evacuación.

Adicionalmente, se requiere actualizar el inventario de capacidades, incluyendo personal, equipos y recursos técnicos y logísticos disponibles para la atención de emergencias.

Las autoridades deben verificar las comunidades en zonas de riesgo alto y medio, así como los protocolos de respuesta definidos para escenarios de inundación. La Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres continúa el seguimiento permanente junto a Urrá S.A. para reaccionar oportunamente ante cualquier cambio en el comportamiento del embalse, garantizando la seguridad de las familias ribereñas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.