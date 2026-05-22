Víctimas y comparecientes tejieron sombreros vueltiaos y cierran 7 procesos restaurativos en Córdoba

Montería

Durante un acto conmemorativo, se realizó la entrega simbólica de los sombreros vueltiaos que fueron tejidos por los familiares de las víctimas y los comparecientes de la Fuerza Pública vinculados al Batallón de Infantería Nº33 “Batallón Junín” del Alto Sinú y al Gaula Córdoba. El acto se registró el pasado 21 de mayo en Montería.

“Sumado a los sombreros, también se entregaron unos relicarios que tienen un código QR con audios y contenido multimedia del proceso, y una bonga, árbol emblemático del departamento, como parte de las acciones restaurativas concertadas durante varios encuentros dialógicos realizados en Montería, y que contaron con la implementación técnica de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM”, se informó por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Tras lo expuesto, la directora de ARN, Alejandra Miller, destacó que “este proceso es un mensaje de que sí se puede reconciliar este país a través de lo restaurativo, necesitamos que este tipo de procesos se amplifiquen en todos los territorios del país, porque aún hay mucho dolor”.

Asimismo, se estableció que “dentro del proceso de acompañamiento a integrantes de Fuerza Pública comparecientes ante la JEP, que lidera la ARN, participaron 20 exintegrantes del Batallón de Infantería Nº33 “Batallón Junín” del Alto Sinú y al Gaula Córdoba, y 16 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”.

El sombreo vueltiao dentro del proceso:

“Aquí la memoria tomó la forma de sombrero vueltiao: cada ala tejida de los sombreros vueltiaos, cada nombre bordado, es una forma de devolver dignidad, verdad y el buen nombre a las víctimas y sus familiares. En este proceso restaurativo, las víctimas y los comparecientes hablaron, se escucharon; unos reconocieron los daños causados y construyeron acciones simbólicas, para otros fue un motivo más para seguir caminando firmes en la búsqueda de la verdad”, informó la ARN.

“Los comparecientes causaron grandes daños a los familiares y a las comunidades, por eso el poder que hay detrás de estos encuentros entre víctimas y comparecientes de Fuerza Pública, que acompaña la ARN, por eso nos encontramos aquí para que esto no vuelva a suceder”, fue una de las reflexiones del magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Pedro Elías Díaz Romero.

Para Libardo Urango, familiar de una de las víctimas, esta fue la oportunidad de “trabajar para que el horror de este hecho no se repita, este fue un acto en donde la dignidad ha sido la luz como una forma de seguir buscando la paz”.

El proceso restaurativo vinculó a familiares de Eduardo Durango Piñerez, Claudia Janet Quiroz, Sicardi Julio Quiroz, Luis Eduardo Peña, Gregorio Rafael Cali Contreras, Armando Rafael Domínguez Rodríguez, Sergio Luis Talaiagua Padilla, Juan Carlos Barreto Guevara y Jason David Hidrobo, víctimas de falsos positivos en el departamento de Córdoba.

“El encuentro que ustedes tuvieron durante siete meses, en el que se encontraron diez veces para hablar del dolor, del daño y de cómo reparar ese daño, nos trae hoy hasta este momento. Un momento en el que, a través del diálogo y del acompañamiento psicosocial, tejieron lo que vemos aquí: sombreros que dignifican la memoria de las víctimas, y escenarios donde la sociedad podrá conocer la historia de lo que pasó. Eso es fundamental”, concluyó la directora de ARN.

Víctimas y comparecientes tejieron sombreros vueltiaos y cierran 7 procesos restaurativos en Córdoba. Foto: ARN. Ampliar Víctimas y comparecientes tejieron sombreros vueltiaos y cierran 7 procesos restaurativos en Córdoba. Foto: ARN. Cerrar