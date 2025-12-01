Carolina Zapata denuncia agresión verbal y amenazas de Pedro Ortega en la Asamblea de Córdoba

Montería

En un hecho que estremece la institucionalidad del departamento de Córdoba, la diputada Carolina Zapata Ruiz denunció públicamente al diputado Pedro Ortega Macea, hijo del exdiputado Toño Ortega Otero, por agresión verbal, violencia de género y amenazas.

La acusación se formuló durante la instalación del periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, ante la presencia del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

La diputada inició su intervención recalcando que “nada justifica la violencia, nada justifica el abuso en contra de mujeres”, contextualizando su denuncia con los alarmantes 3.500 casos de violencia contra mujeres y un aumento del 61% en este flagelo para 2025, según informes de la Policía Departamental.

Zapata detalló que los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre de 2025, inmediatamente después de una sesión en la Asamblea. Relató que, tras ser convocada a una reunión en su oficina para tratar decisiones de partido, el diputado Pedro Ortega “se dirigió a mí de manera agresiva, despectiva, violenta”.

Ortega habría lanzado expresiones obscenas

Según su testimonio, Ortega profirió “expresiones obscenas que constituían violencia de género”, en un acto que buscaba “minimizar mi labor como la única mujer diputada de esta Asamblea Departamental”.

Además, la denuncia incluye una supuesta amenaza directa. “El diputado construyó una expresión de carácter de integridad en mi contra, señalando a mis familias, ‘si no me hicieran las huellas, ahora la cosa será más difícil’”, declaró Zapata, interpretando dichas palabras como un intento de “formar mi autonomía en el ejercicio de mis funciones”.

La diputada manifestó su profunda decepción porque esta agresión “proviene de un colega diputado, con quien comparto diariamente este espacio institucional”.

Zapata Ruiz remarcó la paradoja de que, mientras ha alzado la voz para animar a las mujeres a no callar, sea víctima en un escenario que debería ser ejemplo de respeto. “Resulta precisamente doloroso que en un escenario al que deberíamos ser miembros de respeto, de convivencia, se presenten situaciones que producen las mismas violencias que como sociedad buscamos erradicar”, afirmó.

Diputada busca protección y garantías

Ante la mesa directiva y el gobernador, Carolina Zapata formuló una serie de solicitudes formales para garantizar su protección y que el caso no quede en la impunidad.

Pidió, en primer lugar, la presencia permanente de la Fuerza Pública de Córdoba durante las sesiones y después de ellas. En segundo término, exigió que el caso sea investigado por el Comité de Investigación de los Diputados y que sea remitido a instancias externas como la Secretaría de la Mujer del Departamento y la Comisaría de Policía.

También solicitó la adopción de protocolos institucionales para educar, atender y sancionar cualquier forma de violencia psicológica o de género al interior de la corporación.

Para concluir, la diputada requirió que su denuncia sea incorporada en el acta de la sesión, como garantía de transparencia y del compromiso de la Asamblea con la protección de las mujeres.

Su pedido se enmarca en un extenso fundamento legal que incluye la Ley 24-53 del 2025, la Ley 12-57 del 2008, la Ley 17-61 del 2015, artículos del Código Penal sobre amenazas a políticos y los artículos 13 y 23 de la Constitución Política, que ordenan garantizar la igualdad real y una vida libre de violencia para todas las mujeres.