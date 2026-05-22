Inauguran Malecón Ecoturismo de la Bahía de Cispatá en San Antero, Córdoba

Montería

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, presidió la apertura oficial del nuevo Malecón Ecoturístico de la Bahía de Cispatá, en San Antero, Córdoba, el pasado 21 de mayo.

Según la funcionaria, esta obra generaría más de 300 empleos y ayudaría a mitigar fenómenos como la erosión costera.

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“Esta es una obra en consonancia con la visión de ordenamiento alrededor del mar. Una población que está a orillas del mar no puede darle la espalda al mar. Además, brinda la posibilidad de rescatar ese paisaje cultural del municipio de San Antero y de toda la bahía. Impactará a 40.000 habitantes que tendrán la posibilidad de asociarse para aprovechar esta infraestructura y fortalecer las diferentes economías locales: la pesca, el turismo, todos los intercambios y la industria cultural que se potencia a partir de estas actividades económicas”, expresó la funcionaria.

La funcionaria detalló que esta obra se habría concluido en un 100% y contemplaría “tres muelles para embarcaciones menores, plazoletas culturales y el faro mirador. El proyecto logró pasar de un 4,40% de avance físico en enero de 2025 al 95% en diciembre del mismo año, completando este año su ciclo de entrega definitiva a satisfacción”.

“Es una obra que seguirá potenciando la vocación turística de todo el Golfo de Morrosquillo y que permitirá que las comunidades y que la economía popular se asocie para hacer un buen aprovechamiento de esta infraestructura que fue ejecutada en un ciento por ciento ejecutada durante el gobierno del presidente Petro”, agregó.

El malecón se habría construido en un espacio de 9.033 metros cuadrados. Según lo informado, dicho espacio contaría con zonas de juegos infantiles y una plazoleta de comidas con locales comerciales y baños públicos.