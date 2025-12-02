Benedetti asegura que Petro no ha ordenado repartir cupos burocráticos o contratos: “puedo dar fe”
El ministro del Interior se refirió a la presunta organización criminal liderada por los exministros Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco para desviar contratos en el INVIAS y UNGRD
Benedetti asegura que Petro no ha ordenado repartir cupos burocráticos o contratos: “puedo dar fe”
41:15
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El ministro del Interior, Armando Benedetti
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), acusados de liderar una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, destinó más de 612.000 millones de pesos para comprar congresistas con el fin de apoyar el gobierno de Gustavo Petro.
Lea más: Bonilla y Velasco encabezaron una organización criminal: Fiscalía
Noticia en desarrollo