Benedetti asegura que Petro no ha ordenado repartir cupos burocráticos o contratos: “puedo dar fe”

El ministro del Interior se refirió a la presunta organización criminal liderada por los exministros Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco para desviar contratos en el INVIAS y UNGRD

El ministro del Interior, Armando Benedetti

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), acusados de liderar una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, destinó más de 612.000 millones de pesos para comprar congresistas con el fin de apoyar el gobierno de Gustavo Petro.

