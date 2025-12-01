La Fiscalía pidió detención domiciliaria para exministros Bonilla y Velasco por casos UNGRD e INVIAS

JUDICIAL

Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco, se declararon inocentes de los cargos que les imputó la Fiscalía por presuntamente desviar contratación en la UNGRD y el INVIAS para “comprar” a congresistas.

El primero en hablar fue el exministro Ricardo Bonilla.

“No acepto los cargos y voy a exponer tres puntos del porqué no los acepto. Más de medio siglo trabajando en entidades públicas y privadas y nunca he tenido un peso por actividad ilícita, eso lo conoce bien la Fiscalía, lo debe conocer porque ya me esculcó. Cumplí cabalmente mis funciones como ministro de Hacienda, cumplí a la Constitución y a la ley, yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias”.

A su turno, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco dijo ante el estrado que no va a aceptar cargos y que no tiene absolutamente nada que negociar con la Fiscalía. Incluso aseguró que se sentía víctima de los principales testigos del escándalo UNGRD.

“Hasta hoy en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos, incluso dos de ellos resultaron beneficiándose económicamente de esos delitos se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que deberían pagar y las víctimas de esos asesoramientos están aquí ante los colombianos, yo espero con el mayor respeto, señora fiscal que, cuando nos escuche confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país a través de filtraciones, de medios de comunicación solo ha escuchado la voz de quienes confesaron delitos y se apropiaron de recursos, en el momento en el que escuchen mis palabras, mis pruebas, mis argumentos, muy seguramente la visión del país será otra”.

El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, también solicitará cárcel para los exfuncionarios.

Durante la audiencia la Fiscalía advirtió que los dos exministros habrían direccionado 74 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD, proyecto que suman más de $612 mil millones de los cuales, siete proyectos se concretaron.

Al inicio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía pidió detención domiciliaria para los exministros.