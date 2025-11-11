Quién es Cristina Lombana, magistrada señalada por Armando Benedetti como “loca y delincuente”

El Ministro de Interior, Armando Benedetti, denunció este martes 11 de noviembre, que su casa en Barranquilla fue allanada por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Este proceso judicial se realiza por un presunto favorecimiento en el que habría incurrido el ministro, cuando fue senador.

El alto funcionario, señala a la Magistrada Cristina Lombana de ordenar dicho allanamiento a su residencia.

Quién es la magistrada Cristina Lombana

Cristian Eugenia Lombana Velásquez, es abogada de la Universidad Javeriana y posee estudios en Derecho Penal en la Universidad Pantheón - Paris ll. Es conocida por ser la primera militar que dejó la institución para pasar a la Corte Suprema de Justicia y dedicar 14 años al Ejército Nacional. Esto se convirtió en un hito en la carrera militar y en la justicia del país.

Por este motivo, el Ejército Nacional, le otorgó la Medalla Militar Fe en causa de las Fuerzas Militares al momento de asumir su cargo en la Corte.

La magistrada Lombana también se desempeñó como secretaria privada del Despacho Fiscal General de la Nación durante 1995 y 1996. Además, fue jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana.

Por qué es polémica la magistrada Lombana

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Benedetti aseguró que este fue un acto de “abuso de poder” atribuido por la magistrada Cristina Lombana y la participación de 30 policías.

El alto funcionario, Benedetti, por medio de redes sociales expresó su disgusto frente al allanamiento y realizó fuertes insultos hacia la Mayor Lombana refiriéndose como: “la loca, demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”

Quiero insistir a los medios de comunicación que se vuelvan veedores de qué fue lo que encontró la loca, demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana en el allanamiento a mi casa. Quiero que le diga al país qué encontró. La reto. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

“Yo hace tres años dejé de ser senador. Ella no puede investigarme. Está recusada dos veces porque se demostró que trataba de incriminarme según sus intereses.” Aseguró.

Además, Benedetti señaló que su abogado, David Benavides: “Tiene mi solicitud para desenmascarar a esta señora que hace llegarle datos a través de terceros al FBI para hacer montajes en mi contra”

Por otro lado, el ministro de Interior señaló que la magistrada Lombana desde mayo- junio del 2024 a investigado a 50 de sus familiares, incluyendo sus padres, hermanos, tíos, sus esposas y esposos e hijos menores.

“Lleva 7 años investigándome, desde octubre del 2018″ señaló mininterior.

