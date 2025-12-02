Me preocupa el caso y se acudirá a autoridades: Benedetti sobre polémica de Karen Santos, exesposa de Leyva

Luego de la polémica que se desató con Armando Benedetti que involucraba unas propiedades de Alex Saab y del empresario Ricardo Leyva, a esta se le suma una nueva luego que Karen Santos, exesposa de Leyva diera unas declaraciones a la revista CAMBIO en la que expone casos de violencia doméstica por parte del empresario.

Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, compartió su relato sobre años de violencia y maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante su matrimonio con el empresario de conciertos en una mansión de Barranquilla, en esta entrevista presentó videos, partes médicos y mensajes que documentan presuntos episodios de violencia en su contra, que incluyen amenazas y lesiones graves.

Incluso, Santos menciona al ministro Armando Benedetti en un segmento de la entrevista en la que indica que Leyva presuntamente amenazó a su hermano con la posibilidad de llamar a Benedetti y al presidente Gustavo Petro, con el propósito, según ella, de perjudicarlos.

En la entrevista que el ministro Armando Benedetti le dio a 6AM de Caracol Radio, al preguntársele por este tema y qué piensa al respecto de estas denuncias, el ministro indicó que él no ha visto el video y si es cómo lo narran: “a mí me preocupa este tema y tendrá que verse en las autoridades”, aseguró.

También agregó que lo que a él le preocupa en este caso y le ha dolido en el alma es que lo que dice el medio de comunicación es mentira: “todo es una cantidad de locuras y de diez trinos que se ponen, ocho dicen que en la casa en la que eso pasó es de Armando Benedetti, eso me parece perverso. Usaron el nombre de Armando Benedetti para impulsar esa nota periodística y buscar más likes”. comentó el ministro.

Dijo que, al ser cercano a Ricardo Leyva, este caso le molesta y se rechaza si hay algún tipo de violencia doméstica, pero le molesta más que se use el nombre de un ministro para vender una nota.

Gustavo Petro respondió a la polémica de Karen Santos y Ricardo Leyva:

Ante las denuncias de Karen Santos de maltrato doméstico y la publicación de la revista Cambio, El mandatario afirmó en su red social ‘X’ que en esas disputas no se involucra porque, según el presidente Petro, “se sale aruñado por todas partes”.

“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, indicó el presidente Gustavo Petro, en su mensaje.