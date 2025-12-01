Benedetti denuncia nulidad en fallo que sancionó campaña Petro presidente: Magistrado firmó fuera del país

Una grave denuncia realizó el ministro del Interior, Armando Benedetti sobre irregularidades en el fallo del Consejo Nacional Electoral que sancionó a la campaña Petro Presidente, por la violación de topes electorales.

El jefe de la cartera indicó que el magistrado Álvaro Hernán Prada, firmó la providencia sin estar en el país, lo que se configura como una irregularidad grave, que exige análisis jurídico inmediato.

Bajo este argumento, el ministro considera que el fallo sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, sería nulo.

#ATENCIÓN El ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti) denunció irregularidades en el fallo que sancionó a la campaña Petro presidente, por la presunta violación de topes electorales, indicó que el magistrado Álvaro Hernán Prada firmó la providencia sin estar en el… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

¿Abandono de cargo?

El ministro Benedetti señaló que, tras revisar los registros migratorios oficiales, identificó que el magistrado Álvaro Hernán Prada:

Se ausentó del país en múltiples ocasiones durante el año 2025, varias de ellas por períodos superiores a tres (3) días consecutivos, y en tres casos por lapsos de 11, 8 y 9 días, sin evidencia de autorización administrativa, permiso, licencia o comisión.

2. El miércoles 26 de noviembre de 2025, el magistrado abandonó nuevamente el país, según registro migratorio.

3. No existe registro de su retorno al territorio nacional, hasta la fecha.

Resolución clave

Esta es la resolución del CNE, que establece que las sesiones virtuales del CNE son extraordinarias y deben estar motivadas, así como la prohibición para alguien que está en vacaciones o de comisión en el exterior participar de las plenarias o decisiones.