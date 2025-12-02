3 bancos con tasa de interés más baja para crédito hipotecario en Colombia: ¿Cómo solicitarlo?

En Colombia, muchas personas aspiran a tener su vivienda a fin de tener un espacio en el que puedan conformar su familia. Sin embargo, esto requiere una gran inversión teniendo en cuenta el alto costo que maneja cualquier propiedad.

Ante esto, la mejor opción es acceder a un crédito hipotecario con tal de que una persona cuente con la financiación suficiente para comprar su casa propia. Sin embargo, estos no solamente se usan para tal fin, sino que también aplican para construir o reformar un inmueble.

De acuerdo a las cifras presentadas por la Superintendencia Financiera en Colombia, el acceso a los créditos de vivienda se ubicó en el 35,5% en la población adulta al finalizar el 2024, lo que representa un aumento del 0,2 con respecto al año anterior. Esto da cuenta de la necesidad que tienen muchas personas por contar con un crédito hipotecario para financiar sus proyectos de vivienda.

Por su parte, los bancos también manejan diferentes opciones de financiación para que sus clientes puedan elegir la más conveniente al momento de solicitar el crédito hipotecario. Aquí se tienen en cuenta aspectos fundamentales como las tasas de interés, el plazo y el total de cuotas, ya que estos determinan la decisión final que tomará en este aspecto.

Al respecto, Caracol Radio realizó un sondeo para determinar los tres bancos con la tasa de interés más baja para solicitar un crédito hipotecario en Colombia.

BBVA

BBVA es el banco que maneja la tasa de interés más baja en el mercado para adquirir un crédito hipotecario. En este caso, si una persona maneja una cuenta de nómina con la entidad, esta llega a ser del 11,17% efectivo anual. De lo contrario, la cifra alcanza el 12,97% efectivo anual independientemente de sus ingresos y del plazo fijado.

Banco de Occidente

En cuanto al Banco de Occidente, los créditos hipotecarios permiten que un cliente pueda financiar hasta un 70% del valor que tiene el inmueble a adquirir. Por otra parte, maneja una tasa de interés del 11,83% efectivo anual sin incluir el cobro de los seguros para los interesados.

Bancolombia

Por último, se encuentra Bancolombia, la cual maneja una tasa fija durante toda la vigencia del crédito que adquiera el cliente. Esta es del 12% efectivo anual o del 0,95% mes vencido para que la persona pueda financiar el pago de su vivienda: “Los clientes que reciban su nómina con Bancolombia, obtendrán un descuento de 1% sobre la tasa de interés pactada”, señala la entidad a través de su página web.

Entretanto, los clientes pueden pactar plazos comprendidos entre los 5 y los 20 años al momento de solicitar su crédito hipotecario. Asimismo, la tasa de interés es la misma sin importar que la vivienda es de tipo VIS o NO VIS.

Cada una de estas entidades maneja diferentes simuladores para que las personas puedan validar cuánto se les puede prestar para financiar su casa tomando en cuenta el valor de la misma, sus ingresos y el plazo máximo en el que puede realizar el pago.

Es importante señalar que no existe un límite definido para que una persona en Colombia pueda solicitar los créditos hipotecarios que desee. Sin embargo, todo va sujeto a su capacidad de pago y a su estabilidad financiera para evitar algún atraso en los pagos mensuales.