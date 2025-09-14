Ranking con los 3 CDT que pagan sobre 9.5% a 1 año o 6 meses: Consulte inversión en simulador

Los mejores CDT para invertir en julio de 2025, hay 4 en la lista: rentabilidad según plazos y monto/ Getty Images

En los últimos años, cada vez más personas en Colombia están buscando opciones seguras para mejorar sus ingresos y fortalecer su economía personal. Los bancos y entidades financieras han ampliado su portafolio de productos, ofreciendo desde cuentas de ahorro con beneficios adicionales hasta planes de inversión con tasas competitivas.

Dentro de estas alternativas, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se destacan como una de las herramientas más tradicionales y confiables. La coyuntura económica también impulsa este interés.

Le puede interesar: Qué bancos prestan sobre hipoteca a reportados en centrales de riesgo: Así es el trámite

¿Qué es un CDT?

El CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero en el que una persona entrega una suma de dinero a una entidad bancaria por un periodo de tiempo determinado. A cambio, el banco paga una rentabilidad fija previamente acordada, que se liquida cuando el plazo finaliza.

A diferencia de otros instrumentos de inversión más arriesgados, el CDT tiene la ventaja de ofrecer certeza: desde el inicio se conoce cuál será la tasa de interés, lo que permite planear los ingresos de manera más clara.

Le recomendamos: ¿Si tiene un CDT de $50.000.000 debe declarar renta en 2025? Esto establece la DIAN

Cómo funciona un CDT en Colombia

El proceso es sencillo y se adapta a distintos perfiles de ahorro:

Definir el monto y el plazo: el cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo ( pueden ser meses o incluso años).

el cliente decide pueden ser meses o incluso años). Tasa de interés fija: el banco establece una rentabilidad que no cambiará durante la vigencia del CDT.

el banco establece una rentabilidad que no cambiará durante la vigencia del CDT. Ganancias aseguradas: al finalizar el periodo pactado, el inversionista recibe de vuelta el capital inicial más los intereses generados.

al finalizar el periodo pactado, Restricciones de liquidez: mientras el CDT esté vigente, el dinero no se puede retirar sin penalidades, lo que fomenta disciplina financiera.

Le puede interesar: Simulador AHORRO fijo: ¿Cuánto gana si invierte $20.000.000 a 3 meses? Rentabilidad bancaria

3 CDT que pagan 9.5% a 1 año

CrediFamilia

Tasa: 9.6%

9.6% Tiempo: 12 meses

Iris:

Tasa: 9.5%

9.5% Tiempo: 12 meses

Bancamía

Tasa: 9.5%

9.5% Tiempo: 12 meses

Ventajas de invertir en un CDT

Es un instrumento de bajo riesgo, respaldado por la entidad financiera.

respaldado por la entidad financiera. Permite conocer de antemano la rentabilidad que se obtendrá.

Es ideal para quienes desean un ahorro seguro y predecible.

Existen opciones desde montos bajos, por lo que no se requiere gran capital para empezar.

por lo que no se requiere gran capital para empezar. Ofrece disciplina de ahorro, ya que el dinero permanece fijo hasta la fecha pactada.

ya que el dinero permanece fijo hasta la fecha pactada. Factores a tener en cuenta antes de abrir un CDT

Aunque los CDT son una herramienta segura, conviene evaluar varios aspectos:

Comparar la tasa de interés entre diferentes bancos, ya que puede variar significativamente.

ya que puede variar significativamente. Revisar los plazos disponibles y elegir el que mejor se adapte a las necesidades del inversionista.

Tener en cuenta la inflación, ya que puede impactar la rentabilidad real del dinero invertido.

ya que puede impactar la rentabilidad real del dinero invertido. Analizar si el capital estará disponible en el futuro o si se necesitará liquidez antes del vencimiento.

Mejores CDT para el mes de septiembre

Coltefinanciera

Tasa: 10.25%

10.25% Tiempo: 12 meses

Ban100

Tasa: 10.15%

10.15% Tiempo: 12 meses

Banco Finandina

Tasa: 10%

10% Tiempo: 12 meses

CrediFamilia