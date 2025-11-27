Termine el año invirtiendo: 4 CDTs más rentables para diciembre; pagan por encima del 10%

Diciembre es una época del año en la que muchas personas reciben una buena suma de dinero debido principalmente al pago de la prima de Navidad con tal de hacer las compras asociadas a esta época. Sin embargo, hay quienes también buscan hacer una inversión a partir de los ingresos obtenidos.

Una de ellas, tiene que ver con los Certificados de Depósito a Término, mejor conocidos como CDT. En este tipo de productos, los clientes depositan una cierta cantidad de dinero en una entidad financiera a cambio de un plazo fijo. Al final del mismo, reciben el capital ingresado junto a los intereses que este generó durante ese período.

Al momento de solicitar un CDT, los clientes definen el plazo en el que se deposita el dinero, el cual puede ser entre 30 a 120 días. Asimismo, hay otros factores que deben tener en cuenta como las tasas de interés o la seguridad que brindan estos productos antes de llevar a cabo este proceso.

Si bien muchos bancos en Colombia cuentan con varias opciones para que los clientes soliciten un CDT, existen otras entidades financieras que cuentan con alternativas en las que incluso pueden generar una rentabilidad superior al 10% una vez retiren el dinero que ingresaron inicialmente.

Al respecto, el portal web Mejor CDT realizó un análisis para determinar cuáles son los cuatro mejores para invertir durante el mes de diciembre teniendo en cuenta el capital que recibirá al finalizar el plazo solicitado.

Ban100

Ban100 es una entidad bancaria que cuenta con 11 sucursales en Colombia, cuatro de ellas en Bogotá. De acuerdo al sondeo, los clientes tienen la opción de elegir un plazo entre 6, 12 y 24 meses al momento de solicitar un CDT.

Por otra parte, pueden alcanzar una rentabilidad del 10,15% efectivo anual, es decir, recibirá unos 2.426.605 pesos al finalizar el período acordado si decide invertir unos 2 millones de pesos.

Credifamilia

Con Credifamilia sucede una situación similar, ya que los clientes que inviertan en un CDT podrán recibir de vuelta unos 2.426.605 pesos en caso de que depositar unos 2 millones en un plazo de 24 meses, ya que también brinda una rentabilidad del 10,15% efectivo anual.

Sin embargo, la ganancia es menor si lo solicita en un plazo de 12 meses, pues la rentabilidad llega al 9,8% si decide invertir los mismos 2 millones de pesos.

Iris

En cuanto a la compañía de financiamiento Iris, el sondeo determinó que ofrece la rentabilidad más alta con un plazo de 6 meses, debido a que la cifra alcanza el 9,4% efectivo anual. Mientras que si lo amplía a 12 meses, llega al 9,7%.

Por otra parte, el cliente puede recibir una suma final de 2.194.000 pesos si acuerda esta última opción con una inversión de 2.000.000 pesos.

Coltefinanciera

A diferencia de las anteriores, Coltefinanciera se destaca porque un cliente puede realizar la apertura de un CDT en solo ocho minutos de forma digital. Por otra parte, ofrece una rentabilidad superior al 9% efectivo anual sin importar que decida diferir el plazo a 6, 12 o 24 meses.