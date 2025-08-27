Feria de vivienda en Bogotá: créditos mensuales desde 321 mil pesos y financiación de hasta el 90%

Logo del Fondo Nacional del Ahorro e imagen de referencia de vivienda nueva. Fotos: FNA / Getty Images

Bogotá D. C.

Este fin de semana, del 29 al 31 de agosto, se llevará a cabo la novena edición de la feria de vivienda que organiza el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en Bogotá, en su sede principal, que se ubica en la carrera 65 # 11–83, en la localidad de Puente Aranda, frente al centro comercial Plaza Central.

En esta feria, los asistentes podrán acceder a créditos de vivienda de forma inmediata, con cuotas mensuales desde los 321 mil pesos más seguros. Además de una financiación de hasta el 90% para comprar casa, bien sea nueva o usada.

Quienes tengan sus cesantías en el FNA tienen algunos beneficios. Sin embargo, en este evento, los asistentes podrán abrir su ahorro con la entidad en caso de no tenerlo para acercarse a su sueño de tener casa propia.

¿Qué podrá encontrar en la feria de vivienda del FNA?

Los interesados recibirán acompañamiento en la compra y financiación de su vivienda, con la participación de inmobiliarias, constructoras y cajas de compensación, que estarán compartiendo sus ofertas en el evento.

Se estarán ofreciendo créditos de vivienda con tasas efectivas anuales del 8,5%, cuyas sumas a ser abonadas mensualmente dependerán del proyecto, el perfil del aspirante y los plazos de pago.

Para quienes ya tengan sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, se les gestionará el crédito en un par de horas. No obstante, todos los asistentes tienen preaprobación inmediata del préstamo.

En la inauguración de la feria, el viernes 29 de agosto a las 12:30 p. m. estarán Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA; Vanessa Velasco Bernal, secretaria de Hábitat, y Víctor Cruz, alcalde local de Puente Aranda.

Requisitos para solicitar el crédito de vivienda

Ponga atención a los documentos que deberá tener a la mano para solicitar el crédito:

• Cédula de ciudadanía

• Certificado laboral (si aplica)

• Certificado de ingresos y retenciones

• Últimos tres desprendibles de nómina (si aplica)

• Declaración de renta (si aplica)

•Si es independiente: extractos de los últimos tres meses