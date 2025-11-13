Cuánto es lo máximo que presta el FNA para construir en lote propio: Condiciones

Sí, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en su objetivo de ayudar a los colombianos para la adquisición de vivienda propia ofrece diferentes líneas de créditos, una de ellas para construir en lote propio a través de su línea de Construcción de vivienda en sitio propio, que requiere la licencia de construcción y un presupuesto de obra. Para solicitarlo, debe ser afiliado al FNA, tener capacidad de pago, y cumplir otros requisitos de documentación e historial crediticio. El FNA también ofrece acceso a subsidios para la construcción en lote propio, según el programa del que haga parte el solicitante.

Esta línea de crédito está destinada a financiar el valor de un contrato o presupuesto de obra para construir sobre un lote, una terraza o una cubierta de losa.​ ​​El terreno debe contar con las licencias de construcción correspondientes y ser propiedad de la persona afiliada, de la persona afiliada junto con su deudor o de la persona afiliada junto con alguno de los miembros de su hogar.

Características:

Financiación en lote, terraza o losa del afiliado (con deudor solidario o miembro del hogar).​

(con deudor solidario o miembro del hogar).​ Documentos requeridos: licencia de construcción y presupuesto de obra.

licencia de construcción y presupuesto de obra. Monto de aprobación: depende de la capacidad de pago de la persona solicitante y del presupuesto de obra.

Monto a desembolsar: corresponde al 70 % del menor valor entre el avalúo comercial y el valor aprobado.

corresponde al 70 % del menor valor entre el avalúo comercial y el valor aprobado. Se podrán realizar máximo dos (2) desembolsos, de acuerdo con el avance de la obra verificado mediante avalúo.

de acuerdo con el avance de la obra verificado mediante avalúo. Podrán efectuarse hasta tres (3) avalúos en total.

en total. No aplica para la compra de lote.

¿​Cómo se puede afiliar?

Ahora se puede unir al equipo del Fondo Nacional del Ahorro de manera virtual y con un solo clic. Aproveche esta oportunidad para acceder a un crédito hipotecario y hacer realidad el sueño de su vivienda propia.

Virtual: Lo puede hacer de forma online ingresando a la página del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), donde encontrará el enlace para hacer la afiliación.

Lo puede hacer de forma online ingresando a la página del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), donde encontrará el Contactando un asesor: Puede recibir asesoría personalizada directamente desde la página del Fondo Nacional del Ahorro.

Puede recibir asesoría personalizada directamente desde la página del Fondo Nacional del Ahorro. Simulación de créditos: Desde allí también puede acceder a simulaciones de créditos para tener mayor claridad del crédito al que le gustaría acceder.

Montos:

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) determina el monto del crédito para construir en lote propio según la capacidad de pago del solicitante y el presupuesto de la obra. El monto a desembolsar corresponde al 70% del menor valor entre el avalúo comercial y el valor aprobado, y se requiere presentar la licencia de construcción y el presupuesto de obra.

Requisitos: Para solicitar el crédito es necesario presentar la licencia de construcción y el presupuesto de la obra.

No aplica para la compra de lote: El crédito es específicamente para la construcción en un lote propio, no para la adquisición del lote en sí.