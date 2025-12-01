Velatón en Bucaramanga: así recuerdan al intendente que murió cumpliendo su labor

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La noche del domingo 30 de noviembre en Bucaramanga se vistió de luto. La muerte del intendente Fredy Leal reunió a más de cien personas en una de las entradas del centro comercial Cuarta Etapa.

Entre cirios, flores y un clima de duelo, policías y ciudadanos se reunieron alrededor de la fotografía de Leal Briceño como muestra de respeto y admiración. Lo recordaron como un uniformado que falleció en servicio.

Al homenaje también asistieron sus colegas. Diana Suárez, compañera de trabajo, habló entre lágrimas de la entrega con la que Leal Briceño ejercía su labor.

“(...) Un jefe excelente, humano, servicial, buen padre, compañero, un amigo leal, un gran ser humano que siempre daba el 100% por la institución. Dio todo por la institución y el sábado, desafortunadamente, entregó su vida a la ciudadanía como un héroe”, expresó Suárez.

También participó el subintendente Jhoan Reyes, quien llegó con su familia. Dice que la ausencia de Leal ya se siente dentro de la institución.

“Mucha fortaleza para la familia. Estos momentos son duros, se vive un momento de dolor. Fue un gran compañero, entregado, y como su apellido lo dice: muy leal a la institución. Y esas son las personas que tiene la institución, que ejercen sabiendo que están expuestas a todos estos peligros”, puntualizó.

Los ciudadanos también se unieron para acompañar a la familia de Leal Briceño. Mujeres como Ingrid Martínez y Luz Marina Flores lamentaron lo ocurrido.

“Es muy triste que alguien pierda la vida por unas joyas. La delincuencia ya está fuera de control. Nosotros como ciudadanos también tenemos que poner nuestro granito de arena, no podemos simplemente esperar a que todo lo haga la Policía”, señaló Martínez.

“Ellos ponen el pecho por nosotros y a veces no lo vemos. Mi saludo y mi más sentido pésame a la familia por este suceso tan triste”, agregó Flores.

Las velas permanecieron encendidas durante varias horas. En medio de la velatón, la comunidad guardó un minuto de silencio en su honor.