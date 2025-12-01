VIDEO | Así fue el atraco a una joyería en Bucaramanga. Imágenes revelan detalles de lo que ocurrió

Bucaramanga

La tranquilidad de una tarde de sábado se vio interrumpida por un ataque armado en el cuarto piso del centro comercial Centro Comercial Cuarta Etapa, en el barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga. Hacia las 2:00 p.m. del 29 de noviembre, un grupo de delincuentes ingresó con armas a una joyería del lugar con la intención de llevarse una bolsa cargada de piezas valiosas.

Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar, gracias a la rápida intervención de efectivos de la SIJIN, los delincuentes fueron interceptados cuando trataban de huir. En el enfrentamiento se produjo un intercambio de disparos que dejó como saldo dos personas muertas: un presunto asaltante y el intendente Jefe de la Policía, Fredy Leal Briceño.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad reveladas por las autoridades muestran con crudeza lo ocurrido al interior de la Joyería Caracas. En el video se observa cómo, al advertir la presencia policial, estalla una balacera que dejó al uniformado muerto, un delincuente abatido y varios capturados.

Así fue el intento de hurto a una joyería ubicada en un centro comercial de Bucaramanga

Según las investigaciones, efectivos encubiertos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga recibieron una alerta de inteligencia sobre un posible robo a la joyería. Con esa información se movilizaron a varios centros comerciales, y al llegar al Cuarta Etapa, observaron a varios sujetos, algunos dentro, otros fuera del local, portando armas de fuego.

Poco después de percatarse de la presencia policial, los asaltantes abrieron fuego. En ese momento fue impactado el investigador Fredy Francisco Leal Briceño, quien trató de neutralizar la amenaza. Un intercambio de disparos puso en pánico a los visitantes: muchos corrieron, se tiraron al suelo o buscaron resguardo dentro de locales.

Identificados los delincuentes de la banda delincuencial: uno de ellos fue abatido, otros cinco fueron capturados

De acuerdo con las autoridades al menos doce personas participaron del intento de hurto, uno de los delincuentes murió el lugar de los hechos, este, fue identificado por la Policía de manera preliminar como Víctor Manuel Martínez Suárez, quien sería el jefe de la organización delincuencial.

También, Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, de Pueblo viejo Magdalena.

El otro capturado responde al nombre de Jhony José Rodríguez Castillo, de 27 años, de Venezuela, quien resultó herido en medio del intercambio de disparos, pero no revistió gravedad.

Otro de los arrestados es Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años, de Barranquilla, quien también sufrió una herida en el antebrazo izquierdo, durante los hechos.

Dos mujeres hacen parte de los cinco capturados, una de ellas fue identificada como Adrianis Esther González Garavito, de 27 años, de Barranquilla y Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, de Valledupar, las dos registran anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Medidas de seguridad en Bucaramanga

Confirmó el ministro de defensa, Pedro Sánchez, quien visitó Bucaramanga este domingo 30 de noviembre, la próxima semana llegarán 200 policías adicionales a reforzar la seguridad en Santander.

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que se mantendrá el componente especial de la Policía en todos los centros comerciales, además de reforzar los patrullajes en las principales vías.