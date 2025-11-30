Robo a joyería en Bucaramanga: dos muertos, entre ellos un policía. Hay cinco personas capturadas

Bucaramanga

Hacia las 2:00 p. m. de este sábado 29 de noviembre, un grupo de delincuentes ingresó al centro comercial Cuarta Etapa, en el barrio Cabecera del Llano en Bucaramanga, con la intención de ejecutar un millonario asalto. Su objetivo era la joyería Caracas, situada en el cuarto piso del establecimiento, a la que lograron entrar y de la que pretendían huir con una bolsa cargada de joyas.

La rápida reacción de la SIJIN permitió interceptar a los asaltantes cuando pretendían escapar. En la confrontación se produjo un intercambio de disparos que dejó como saldo dos fallecidos: uno de los presuntos ladrones y el intendente Fredy Francisco Leal Briceño, quien resultó gravemente herido y murió posteriormente en un centro médico.

“Un bandido fue neutralizado en la entrada de la joyería, se capturan cinco delincuentes más, se incautan tres armas de fuego y se logra evitar el hurto. Estos delincuentes ya venían saliendo con una bolsa con gran cantidad de joyas”, explicó el coronel William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades confirmaron que los capturados habrían llegado desde Barranquilla para cometer el robo. Sin embargo, no se descarta la participación de más personas. Por ello, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien aporte información que permita ubicar a otros posibles implicados.

“En coordinación con la gobernación de Santander hemos decidido ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por estos bandidos, por estos homicidas que atentaron contra la humanidad del intendente”, informó el alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento.

Avances en la investigación: balacera al interior de un centro comercial en Bucaramanga

Durante las labores de seguimiento, la Policía halló en el barrio Girardot un vehículo que presuntamente pertenecía a los capturados. Además, se revisan cámaras de seguridad del centro comercial y se recolectan testimonios del personal del establecimiento. Las autoridades también anunciaron un refuerzo inmediato de la seguridad en los centros comerciales de la ciudad.

“Adoptaremos medidas de manera inmediata para darle tranquilidad a los bumangueses, fortaleciendo la presencia de la fuerza pública en los centros comerciales y manteniendo un dispositivo permanente en la ciudad”, agregó el alcalde Sarmiento.

La joyería asaltada, según versiones preliminares, llevaba poco tiempo de haber abierto sus puertas al público.