“Los Costeños” estarían detrás del intento de hurto a joyería en Bucaramanga, anuncian medidas

Bucaramanga

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, llegaron este domingo 30 de noviembre a Bucaramanga para participar en el consejo extraordinario de seguridad convocado por el alcalde designado, Javier Sarmiento, luego de los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad.

🚨#Atención | Ya se encuentran en Bucaramanga, el ministro de defensa Pedro Sánchez y el director de la Policía Nacional William Oswaldo Rincón Zambrano. En minutos iniciará el consejo extraordinario de seguridad en la alcaldía de Bucaramanga. pic.twitter.com/Km5wQTsd4m — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 30, 2025

La reunión se adelantó tras el operativo en el que fue abatido el intendente jefe Fredy Leal, integrante del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mientras frustraba un robo a la joyería Caracas, ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa. En el enfrentamiento también murió uno de los asaltantes.

Avances en la investigación y responsables del hurto

Durante la rueda de prensa, posterior al consejo, el ministro de Defensa reveló nuevos avances de la investigación, señalando que los responsables del intento de hurto harían parte de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.

Entre los cinco capturados hay un ciudadano extranjero, y las autoridades estiman que al menos 12 personas habrían participado en el hecho. Para ubicar a los demás implicados que aún no han sido detenidos, la Gobernación de Santander ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

“La información que tenemos es una delincuencia común organizada de Los Costeños, que podría tener relación también con el Tren de Aragua, hay un venezolano entre los capturados”, afirmó Sánchez.

El gobernador de Santander afirmó que casos como el de la joyería Caracas evidencian la necesidad del CEGES, un proyecto que busca incorporar tecnología de punta, como drones con inteligencia artificial y mayor parque automotor para la Policía. Sin embargo, el mandatario señaló que la iniciativa no contó con apoyo económico del Fonsecon, no obstante, la gobernación destinará cinco mil millones de pesos para impulsarlo.

“Necesitamos el CEGES, vamos a trabajar en ese sentido, si no tenemos el apoyo del gobierno nacional lo vamos a hacer desde Santander, con Bucaramanga, con los municipios del área metropolitana y con los empresarios”, acotó Díaz Mateus.

Refuerzo de la seguridad en la ciudad

La próxima semana llegarán 200 policías adicionales a reforzar la seguridad en Bucaramanga.

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que se mantendrá el componente especial de la Policía en todos los centros comerciales, además de reforzar los patrullajes en las principales vías. Las autoridades recalcaron que estas medidas se mantendrán mientras avanza la investigación y se identifica a todos los responsables del ataque.

Velatón en honor al intendente Fredy Leal

Tras finalizar el consejo de seguridad, se realizó una velatón en honor al intendente Fredy Leal. Al acto asistieron autoridades nacionales, la comunidad del barrio Cabecera y compañeros del uniformado. Con velas y prendas blancas, los asistentes rindieron homenaje a la valentía del policía.

🕯 #AEstaHora | En el Centro Comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga se realiza una velatón en memoria del intendente jefe de la Policía Naiconal, Fredy Leal. En próximos minutos las autoridades locales harán presencia en el lugar. pic.twitter.com/7urDHxn8Cj — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 30, 2025

Durante el espacio, se guardó un minuto de silencio por la labor de Leal, quien, según el alcalde Javier Sarmiento, “pudo haber dado de baja a otros más, pero habían dos civiles”.

🚨#Atentos | “Pudo haber dado de baja a otros más, pero había civiles”, alcalde designado de Bucaramanga destacó la labor del Intendente Jefe Fredy Leal, quien habría decidido proteger a dos civiles que estaban en el lugar de los hechos durante el enfrentamiento. pic.twitter.com/7hMn8uAewP — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 1, 2025

El cuerpo del intendente fue trasladado al cementerio Las Colinas, donde será velado hasta mañana primero de diciembre. Las exequias serán en la capilla La resurrección Jardines La Colina a las 4 p.m.