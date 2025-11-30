¿Quién era Fredy Leal? El intendente que murió mientras frustraba robo a una joyería en Bucaramanga

Bucaramanga

La ciudad de Bucaramanga continúa conmocionada tras el fallido intento de hurto a una joyería en el sector de Cabecera, hecho que terminó con un enfrentamiento armado entre una banda proveniente de Barranquilla y la Policía Metropolitana. En el intercambio de disparos perdió la vida el Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador con amplia trayectoria y uno de los hombres más experimentados en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel William Quintero Salazar, lamentó profundamente lo ocurrido y señaló que, debido a la gravedad de la situación, todos los uniformados que se encontraban en descanso o vacaciones fueron llamados a reforzar la seguridad en Bucaramanga. “Fredy era un hombre muy comprometido. Era el jefe de crimen organizado de la ciudad, intendente, casado con una uniformada de la Policía Nacional y padre de un bebé de tres años. Son hechos muy lamentables, es el costo de enfrentar a bandas tan violentas como estas que llegaron desde Barranquilla”, expresó.

#EsNoticia | “Era un excelente uniformado, un hombre comprometido”. Con la voz entrecortada, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero, recordó al intendente Fredy Leal, quien fue abatido mientras intentaba frustrar el robo a la joyería Caracas. pic.twitter.com/lxxjUS44At — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 30, 2025

Un investigador de élite con 20 años de servicio

El Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño de 40 años ded edad, ingresó a la Policía Nacional en 2002 y, desde entonces, forjó una carrera ejemplar dentro de unidades especializadas. Se desempeñó en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), integró el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (GOES) y, en los últimos años, trabajó en la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), donde enfrentó directamente estructuras criminales de alto impacto.

Su hoja de vida refleja más de 60 cursos, seminarios y certificaciones, tanto en Colombia como en el exterior, en áreas como investigación criminal, criminalística, operaciones especiales, manejo táctico, derechos humanos, seguridad, protección y procedimientos penales. Entre su formación destacan el Curso de Operaciones Especiales, el Tactical Combat Casualty Care, entrenamientos con la Armada Nacional y certificaciones internacionales en Estados Unidos, México y España.

Reconocimientos y misiones de alto riesgo

A lo largo de su trayectoria, Leal Briceño acumuló más de 20 condecoraciones y menciones honoríficas, entre ellas la Cruz al Mérito Policial, la Medalla de Servicios Distinguidos, la Orden al Mérito Custodio García Rovira, la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, además de numerosos reconocimientos por valentía, liderazgo operativo y resultados judiciales.

Participó en operaciones de alto nivel contra estructuras criminales, misiones de cooperación internacional, equipos de protección especializada y grupos élite dedicados a desarticular bandas dedicadas a delitos violentos.

Un legado de servicio

Compañeros y superiores coinciden en que Fredy Francisco Leal Briceño fue un policía íntegro, disciplinado y profundamente comprometido con la defensa de la ciudadanía. Su muerte no solo deja un vacío en su familia y en la institución, sino que también marca la caída de un investigador cuyo trabajo fue decisivo en la lucha contra el crimen organizado en Bucaramanga.

“El Intendente jefe Fredy Leal será recordado por su profesionalismo, su valentía y su entrega absoluta al cumplimiento del deber”, afirmaron sus compañeros de unidad.