Nuevo repunte: precio del dólar en Venezuela HOY, 1 de diciembre, según Banco Central de Venezuela

El mes anterior, el llamado Cartel de los Soles fue designado como una organización terrorista extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos, mientras que su mandatario, Donald Trump, aseguró que el líder de dicho grupo sería su homónimo del país venezolano, Nicolás Maduro.

Luego de tal medida, que le otorgaría diferentes facultades al gobierno de EE.UU. para tomar diferentes medidas sobre Venezuela, siendo militares algunas de ellas, Donald Trump destacó que mantenía la posibilidad de llevar a cabo una llamada telefónica con Maduro, con el fin de establecer ciertos acuerdos para su renuncia al poder.

Detalles sobre la llamada entre Trump y Maduro

Dicha llamada que se realizó hace algunas horas, ha sido ciertamente misteriosa, pues Trump aseguró que no revelaría muchos detalles sobre esta, además de comentar que no sabía si se podía calificar como buena o mala. Sin embargo, según revelaría el Miami Herald, Estados Unidos le ofrecía a Maduro e integrantes de su familia una amnistía, únicamente si renunciaba al poder de forma inmediata.

A esto, Maduro solicitó que se realizará una amnistía internacional por todos los delitos que se le acusaban tanto a él como a su círculo, solicitud que no fue aceptada. Luego de esto, el mandatario venezolano planteó la posibilidad de renunciar a la presidencia, pero mantener el poder de las fuerzas armadas, cosa que también fue rechazada.

Con base en esto, de la llamada no habría surgido una solución a las crecientes tensiones diplomáticas, pues el gobierno norteamericano insistía en una salida inmediata de Nicolás Maduro del poder en el país bolivariano, solicitud la cual fue negada.

Precio del dólar en Venezuela HOY

El precio de la divisa más usada a nivel internacional tuvo un nuevo repunte el día de hoy frente a la moneda nacional del país bolivariano, aumento el cual, se suma a los que se han visto día tras día en los últimos meses. Esta vez, dicho crecimiento sería de un valor cercano a los $2 Bolívares.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en Venezuela para HOY, 1 de diciembre, es de $247,30 Bs por cada dólar.

Precio del dólar en Colombia HOY

Según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar americano habría tenido una disminución de un valor cercano de los $29 pesos colombianos.

Por esto, para el día de hoy, 1 de diciembre, la Tasa Representativa del Mercado se estableció en su apertura, sobre los $3.744 pesos colombianos. Precio el cual podría variar para cerrar la jornada, según las fluctuaciones que presente en las transacciones que se realicen durante el día.

